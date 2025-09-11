QuotazioniSezioni
Valute / FORD
FORD: Forward Industries Inc

30.45 USD 1.09 (3.46%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FORD ha avuto una variazione del -3.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.60 e ad un massimo di 32.50.

Segui le dinamiche di Forward Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato.

Intervallo Giornaliero
29.60 32.50
Intervallo Annuale
3.30 46.00
Chiusura Precedente
31.54
Apertura
32.15
Bid
30.45
Ask
30.75
Minimo
29.60
Massimo
32.50
Volume
1.210 K
Variazione giornaliera
-3.46%
Variazione Mensile
102.73%
Variazione Semestrale
593.62%
Variazione Annuale
727.45%
