Valute / FORD
FORD: Forward Industries Inc
30.45 USD 1.09 (3.46%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FORD ha avuto una variazione del -3.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.60 e ad un massimo di 32.50.
Segui le dinamiche di Forward Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FORD News
- Automakers have resisted raising car prices because of tariffs. That might not last
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Forward Industries presenta un programma ATM da 4 miliardi di dollari per sostenere la strategia Solana
- Forward Industries: Assessing The Biggest Solana Digital Asset Treasury (NASDAQ:FORD)
- I future di Wall Street stabili con la riunione della Fed in corso; attesi i commenti di Powell
- Ford taglierà fino a 1.000 posti di lavoro nello stabilimento tedesco
- Anthony Scaramucci Congratulates Helium Medical, Pantera Capital On $500 Million Solana Treasury Move - Emeren Group (NYSE:SOL)
- Forward Industries deploys $1.58 billion to purchase Solana tokens
- Forward Industries acquisisce 6,8 milioni di token SOL per 1,58 miliardi di dollari
- Forward Industries Buys $1.58 Billion In SOL, As Michael Saylor's Strategy Continues BTC Accumulation - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Galaxy Digital Ramps Up Solana Bet, Pours $283 Million In Crypto, But Stock Drops Pre-Market - Galaxy Digital (NASDAQ:GLXY)
- Analysis-BYD and Tesla set to lose most from Mexico’s proposed tariffs on China
- Amazon tests GM electric delivery vans in bid to meet climate goals, Bloomberg News reports
- Perché le azioni Stellantis stanno registrando un rally questa settimana
- Forward Industries closes $1.65 billion PIPE financing for Solana strategy
- Forward Industries raccoglie 1,65 miliardi di dollari per acquistare token Solana
Intervallo Giornaliero
29.60 32.50
Intervallo Annuale
3.30 46.00
- Chiusura Precedente
- 31.54
- Apertura
- 32.15
- Bid
- 30.45
- Ask
- 30.75
- Minimo
- 29.60
- Massimo
- 32.50
- Volume
- 1.210 K
- Variazione giornaliera
- -3.46%
- Variazione Mensile
- 102.73%
- Variazione Semestrale
- 593.62%
- Variazione Annuale
- 727.45%
21 settembre, domenica