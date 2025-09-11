クォートセクション
通貨 / FORD
FORD: Forward Industries Inc

31.54 USD 1.97 (5.88%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FORDの今日の為替レートは、-5.88%変化しました。日中、通貨は1あたり30.54の安値と35.50の高値で取引されました。

Forward Industries Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
30.54 35.50
1年のレンジ
3.30 46.00
以前の終値
33.51
始値
34.31
買値
31.54
買値
31.84
安値
30.54
高値
35.50
出来高
1.270 K
1日の変化
-5.88%
1ヶ月の変化
109.99%
6ヶ月の変化
618.45%
1年の変化
757.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K