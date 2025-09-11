通貨 / FORD
FORD: Forward Industries Inc
31.54 USD 1.97 (5.88%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FORDの今日の為替レートは、-5.88%変化しました。日中、通貨は1あたり30.54の安値と35.50の高値で取引されました。
Forward Industries Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FORD News
- Automakers have resisted raising car prices because of tariffs. That might not last
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- フォワード・インダストリーズ、ソラナ戦略支援のため40億ドルのATMプログラムを申請
- Forward Industries files $4 billion ATM program to support Solana strategy
- Forward Industries: Assessing The Biggest Solana Digital Asset Treasury (NASDAQ:FORD)
- ウォール街先物は横ばい、FOMCが開始、パウエル議長の発言に注目
- Ford to cut up to 1,000 jobs at German plant amid weak EV demand
- Ford to cut up 1,000 jobs at Germany’s Cologne e-car plant
- Ford to cut up 1,000 jobs at Germany's Cologne e-car plant
- Anthony Scaramucci Congratulates Helium Medical, Pantera Capital On $500 Million Solana Treasury Move - Emeren Group (NYSE:SOL)
- Forward Industries deploys $1.58 billion to purchase Solana tokens
- フォワード・インダストリーズ、16億ドル相当の680万SOLトークンを取得
- Forward Industries acquires 6.8 million SOL tokens for $1.58 billion
- Forward Industries Buys $1.58 Billion In SOL, As Michael Saylor's Strategy Continues BTC Accumulation - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Galaxy Digital Ramps Up Solana Bet, Pours $283 Million In Crypto, But Stock Drops Pre-Market - Galaxy Digital (NASDAQ:GLXY)
- Analysis-BYD and Tesla set to lose most from Mexico’s proposed tariffs on China
- Amazon tests GM electric delivery vans in bid to meet climate goals, Bloomberg News reports
- Why Stellantis shares are rallying this week
- Forward Industries closes $1.65 billion PIPE financing for Solana strategy
- フォワード・インダストリーズ、ソラナトークン購入のため16.5億ドル調達
- Forward Industries raises $1.65 billion to buy Solana tokens
- Solana Leaves Bitcoin, Ethereum Behind As Coin Hits 7-Month High — Crypto Analyst Forecasts 'Epic' Year-End Rally - Emeren Group (NYSE:SOL)
- ’China Inside’: How Chinese EV tech is reshaping global auto design
1日のレンジ
30.54 35.50
1年のレンジ
3.30 46.00
- 以前の終値
- 33.51
- 始値
- 34.31
- 買値
- 31.54
- 買値
- 31.84
- 安値
- 30.54
- 高値
- 35.50
- 出来高
- 1.270 K
- 1日の変化
- -5.88%
- 1ヶ月の変化
- 109.99%
- 6ヶ月の変化
- 618.45%
- 1年の変化
- 757.07%
