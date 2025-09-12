CotationsSections
FORD: Forward Industries Inc

30.45 USD 1.09 (3.46%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FORD a changé de -3.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.60 et à un maximum de 32.50.

Suivez la dynamique Forward Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
29.60 32.50
Range Annuel
3.30 46.00
Clôture Précédente
31.54
Ouverture
32.15
Bid
30.45
Ask
30.75
Plus Bas
29.60
Plus Haut
32.50
Volume
1.210 K
Changement quotidien
-3.46%
Changement Mensuel
102.73%
Changement à 6 Mois
593.62%
Changement Annuel
727.45%
