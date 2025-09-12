Devises / FORD
FORD: Forward Industries Inc
30.45 USD 1.09 (3.46%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FORD a changé de -3.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.60 et à un maximum de 32.50.
Suivez la dynamique Forward Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FORD Nouvelles
- Forward Industries dépose un programme ATM de 4 milliards $ pour soutenir sa stratégie Solana
- Forward Industries files $4 billion ATM program to support Solana strategy
- Forward Industries: Assessing The Biggest Solana Digital Asset Treasury (NASDAQ:FORD)
- Anthony Scaramucci félicite Helium Medical et Pantera Capital pour le transfert de 500 millions de dollars du Trésor Solana | Benzinga France
- Anthony Scaramucci Congratulates Helium Medical, Pantera Capital On $500 Million Solana Treasury Move - Emeren Group (NYSE:SOL)
- Forward Industries achète 1,58 milliard de dollars de SOL, alors que la stratégie de Michael Saylor continue l'accumulation de BTC | Benzinga France
- Galaxy Digital intensifie son pari sur Solana, verse 283 millions de dollars en crypto, mais le cours de l'action baisse avant l'ouverture du marché | Benzinga France
- Forward Industries deploys $1.58 billion to purchase Solana tokens
- Forward Industries acquiert 6,8 millions de tokens SOL pour 1,58 milliard $
- Forward Industries acquires 6.8 million SOL tokens for $1.58 billion
- Forward Industries Buys $1.58 Billion In SOL, As Michael Saylor's Strategy Continues BTC Accumulation - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Galaxy Digital Ramps Up Solana Bet, Pours $283 Million In Crypto, But Stock Drops Pre-Market - Galaxy Digital (NASDAQ:GLXY)
Range quotidien
29.60 32.50
Range Annuel
3.30 46.00
- Clôture Précédente
- 31.54
- Ouverture
- 32.15
- Bid
- 30.45
- Ask
- 30.75
- Plus Bas
- 29.60
- Plus Haut
- 32.50
- Volume
- 1.210 K
- Changement quotidien
- -3.46%
- Changement Mensuel
- 102.73%
- Changement à 6 Mois
- 593.62%
- Changement Annuel
- 727.45%
20 septembre, samedi