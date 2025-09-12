CotizacionesSecciones
FORD
FORD: Forward Industries Inc

33.51 USD 3.84 (10.28%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FORD de hoy ha cambiado un -10.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.00, mientras que el máximo ha alcanzado 35.75.

Rango diario
30.00 35.75
Rango anual
3.30 46.00
Cierres anteriores
37.35
Open
33.33
Bid
33.51
Ask
33.81
Low
30.00
High
35.75
Volumen
2.040 K
Cambio diario
-10.28%
Cambio mensual
123.10%
Cambio a 6 meses
663.33%
Cambio anual
810.60%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B