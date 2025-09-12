Divisas / FORD
FORD: Forward Industries Inc
33.51 USD 3.84 (10.28%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FORD de hoy ha cambiado un -10.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.00, mientras que el máximo ha alcanzado 35.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Forward Industries Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FORD News
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Forward Industries presenta programa ATM de 4.000 millones de dólares para respaldar estrategia Solana
- Forward Industries files $4 billion ATM program to support Solana strategy
- Forward Industries: Assessing The Biggest Solana Digital Asset Treasury (NASDAQ:FORD)
- Anthony Scaramucci Congratulates Helium Medical, Pantera Capital On $500 Million Solana Treasury Move - Emeren Group (NYSE:SOL)
- Forward Industries adquiere 6,8 millones de tokens SOL por 1.580 millones de dólares
- Forward Industries Buys $1.58 Billion In SOL, As Michael Saylor's Strategy Continues BTC Accumulation - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Galaxy Digital Ramps Up Solana Bet, Pours $283 Million In Crypto, But Stock Drops Pre-Market - Galaxy Digital (NASDAQ:GLXY)
- Analysis-BYD and Tesla set to lose most from Mexico’s proposed tariffs on China
- Amazon tests GM electric delivery vans in bid to meet climate goals, Bloomberg News reports
- Por qué las acciones de Stellantis están subiendo esta semana
Rango diario
30.00 35.75
Rango anual
3.30 46.00
- Cierres anteriores
- 37.35
- Open
- 33.33
- Bid
- 33.51
- Ask
- 33.81
- Low
- 30.00
- High
- 35.75
- Volumen
- 2.040 K
- Cambio diario
- -10.28%
- Cambio mensual
- 123.10%
- Cambio a 6 meses
- 663.33%
- Cambio anual
- 810.60%
