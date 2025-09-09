Валюты / FORD
FORD: Forward Industries Inc
37.35 USD 1.65 (4.23%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FORD за сегодня изменился на -4.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.01, а максимальная — 43.49.
Следите за динамикой Forward Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FORD
- Forward Industries files $4 billion ATM program to support Solana strategy
- Forward Industries: Assessing The Biggest Solana Digital Asset Treasury (NASDAQ:FORD)
- Ford сократит до 1 000 рабочих мест на заводе в Германии из-за слабого спроса на электромобили
- Ford сократит до 1 000 рабочих мест на заводе электромобилей в Германии из-за слабого спроса
- Anthony Scaramucci Congratulates Helium Medical, Pantera Capital On $500 Million Solana Treasury Move - Emeren Group (NYSE:SOL)
- Forward Industries deploys $1.58 billion to purchase Solana tokens
- Forward Industries приобретает 6,8 млн токенов SOL за $1,58 млрд
- Forward Industries Buys $1.58 Billion In SOL, As Michael Saylor's Strategy Continues BTC Accumulation - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Galaxy Digital Ramps Up Solana Bet, Pours $283 Million In Crypto, But Stock Drops Pre-Market - Galaxy Digital (NASDAQ:GLXY)
- Analysis-BYD and Tesla set to lose most from Mexico’s proposed tariffs on China
- Amazon tests GM electric delivery vans in bid to meet climate goals, Bloomberg News reports
- Майк Новограц объявил о наступлении «Сезона Solana»
- Почему акции Stellantis растут на этой неделе
- Why Stellantis shares are rallying this week
- Forward Industries closes $1.65 billion PIPE financing for Solana strategy
- Forward Industries raises $1.65 billion to buy Solana tokens
- Solana Leaves Bitcoin, Ethereum Behind As Coin Hits 7-Month High — Crypto Analyst Forecasts 'Epic' Year-End Rally - Emeren Group (NYSE:SOL)
- ’China Inside’: How Chinese EV tech is reshaping global auto design
- ‘Frenzied as ever’ — the Dan Ives-led Worldcoin treasury purchase is only latest example of market madness
- Ford to recall nearly 1.5 million vehicles in US over faulty rear-view camera, NHTSA says
Дневной диапазон
37.01 43.49
Годовой диапазон
3.30 46.00
- Предыдущее закрытие
- 39.00
- Open
- 38.90
- Bid
- 37.35
- Ask
- 37.65
- Low
- 37.01
- High
- 43.49
- Объем
- 1.718 K
- Дневное изменение
- -4.23%
- Месячное изменение
- 148.67%
- 6-месячное изменение
- 750.80%
- Годовое изменение
- 914.95%
