Moedas / FORD
FORD: Forward Industries Inc
32.05 USD 1.46 (4.36%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FORD para hoje mudou para -4.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.54 e o mais alto foi 35.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Forward Industries Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FORD Notícias
- Automakers have resisted raising car prices because of tariffs. That might not last
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Forward Industries registra programa ATM de US$ 4 bilhões para apoiar estratégia Solana
- Forward Industries files $4 billion ATM program to support Solana strategy
- Forward Industries: Assessing The Biggest Solana Digital Asset Treasury (NASDAQ:FORD)
- Futuros de Wall St estáveis com reunião do Fed em andamento; aguardadas declarações de Powell
- Ford planeja cortar até 1.000 empregos em fábrica alemã devido à baixa demanda por EVs
- Ford to cut up to 1,000 jobs at German plant amid weak EV demand
- Ford planeja cortar até 1.000 empregos em fábrica de carros elétricos na Alemanha
- Ford to cut up 1,000 jobs at Germany’s Cologne e-car plant
- Ford to cut up 1,000 jobs at Germany's Cologne e-car plant
- Anthony Scaramucci Congratulates Helium Medical, Pantera Capital On $500 Million Solana Treasury Move - Emeren Group (NYSE:SOL)
- Forward Industries deploys $1.58 billion to purchase Solana tokens
- Forward Industries adquire 6,8 milhões de tokens SOL por US$ 1,58 bilhões
- Forward Industries acquires 6.8 million SOL tokens for $1.58 billion
- Forward Industries Buys $1.58 Billion In SOL, As Michael Saylor's Strategy Continues BTC Accumulation - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Galaxy Digital Ramps Up Solana Bet, Pours $283 Million In Crypto, But Stock Drops Pre-Market - Galaxy Digital (NASDAQ:GLXY)
- Analysis-BYD and Tesla set to lose most from Mexico’s proposed tariffs on China
- Amazon tests GM electric delivery vans in bid to meet climate goals, Bloomberg News reports
- Por que as ações da Stellantis estão em alta esta semana
- Why Stellantis shares are rallying this week
- Forward Industries closes $1.65 billion PIPE financing for Solana strategy
- Forward Industries levanta US$ 1,65 bilhões para comprar tokens Solana
Faixa diária
30.54 35.50
Faixa anual
3.30 46.00
- Fechamento anterior
- 33.51
- Open
- 34.31
- Bid
- 32.05
- Ask
- 32.35
- Low
- 30.54
- High
- 35.50
- Volume
- 1.109 K
- Mudança diária
- -4.36%
- Mudança mensal
- 113.38%
- Mudança de 6 meses
- 630.07%
- Mudança anual
- 770.92%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh