Währungen / FORD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FORD: Forward Industries Inc
30.33 USD 1.21 (3.84%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FORD hat sich für heute um -3.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.09 bis zu einem Hoch von 32.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Forward Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FORD News
- Automakers have resisted raising car prices because of tariffs. That might not last
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Forward Industries legt 4-Milliarden-Dollar-Aktienprogramm für Solana-Strategie auf
- Forward Industries files $4 billion ATM program to support Solana strategy
- Forward Industries: Assessing The Biggest Solana Digital Asset Treasury (NASDAQ:FORD)
- US-Vorbörse: Oracle, Alphabet, Novo Nordisk und Dave & Buster’s mit viel Bewegung
- Ford to cut up to 1,000 jobs at German plant amid weak EV demand
- ROUNDUP 2/Ford verschärft Sparkurs in Köln: 1.000 Stellen fallen weg
- Draghi zeichnet düstere Zukunft für EU-Wirtschaft
- WDH/ROUNDUP/Ford verschärft Sparkurs in Köln: 1.000 Stellen fallen weg
- Ford to cut up 1,000 jobs at Germany’s Cologne e-car plant
- Ford to cut up 1,000 jobs at Germany's Cologne e-car plant
- ROUNDUP/Ford verschärft Sparkurs in Köln: 1.000 Stellen fallen weg
- Ford streicht bis zu 1.000 Stellen in Köln
- Anthony Scaramucci Congratulates Helium Medical, Pantera Capital On $500 Million Solana Treasury Move - Emeren Group (NYSE:SOL)
- Forward Industries deploys $1.58 billion to purchase Solana tokens
- Forward Industries acquires 6.8 million SOL tokens for $1.58 billion
- Forward Industries Buys $1.58 Billion In SOL, As Michael Saylor's Strategy Continues BTC Accumulation - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Galaxy Digital Ramps Up Solana Bet, Pours $283 Million In Crypto, But Stock Drops Pre-Market - Galaxy Digital (NASDAQ:GLXY)
- Analysis-BYD and Tesla set to lose most from Mexico’s proposed tariffs on China
- Amazon tests GM electric delivery vans in bid to meet climate goals, Bloomberg News reports
- Why Stellantis shares are rallying this week
- Forward Industries schließt PIPE-Finanzierung über 1,65 Mrd. US-Dollar für Solana-Strategie ab
Tagesspanne
30.09 32.50
Jahresspanne
3.30 46.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.54
- Eröffnung
- 32.15
- Bid
- 30.33
- Ask
- 30.63
- Tief
- 30.09
- Hoch
- 32.50
- Volumen
- 669
- Tagesänderung
- -3.84%
- Monatsänderung
- 101.93%
- 6-Monatsänderung
- 590.89%
- Jahresänderung
- 724.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K