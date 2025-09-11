KurseKategorien
FORD: Forward Industries Inc

30.33 USD 1.21 (3.84%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FORD hat sich für heute um -3.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.09 bis zu einem Hoch von 32.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Forward Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
30.09 32.50
Jahresspanne
3.30 46.00
Vorheriger Schlusskurs
31.54
Eröffnung
32.15
Bid
30.33
Ask
30.63
Tief
30.09
Hoch
32.50
Volumen
669
Tagesänderung
-3.84%
Monatsänderung
101.93%
6-Monatsänderung
590.89%
Jahresänderung
724.18%
