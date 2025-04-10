FLMB hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Franklin Municipal Green Bond ETF hisse senedi 23.72 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 23.72 - 23.79 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 23.69 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 6 değerine ulaştı. FLMB canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Franklin Municipal Green Bond ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Franklin Municipal Green Bond ETF hisse senedi şu anda 23.72 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.96% ve USD değerlerini izler. FLMB hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FLMB hisse senedi nasıl alınır? Franklin Municipal Green Bond ETF hisselerini şu anki 23.72 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 23.72 ve Ask 24.02 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 6 ve günlük değişim oranı -0.29% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FLMB fiyat hareketlerini takip edin.

FLMB hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Franklin Municipal Green Bond ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 22.06 - 24.45 ve mevcut fiyatı 23.72 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 23.72 veya Ask 24.02 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.34% ve 6 aylık değişim oranı 2.91% değerlerini karşılaştırır. FLMB fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Franklin Municipal Green Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Franklin Municipal Green Bond ETF hisse senedi yıllık olarak 24.45 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 22.06 - 24.45). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 23.69 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Franklin Municipal Green Bond ETF performansını takip edin.

Franklin Municipal Green Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB) hisse senedi yıllık olarak en düşük 22.06 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 23.72 ve hareket ettiği yıllık aralık 22.06 - 24.45 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FLMB fiyat hareketlerini izleyin.