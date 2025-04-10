- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FLMB: Franklin Municipal Green Bond ETF
FLMB fiyatı bugün 0.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.72 ve Yüksek fiyatı olarak 23.79 aralığında işlem gördü.
Franklin Municipal Green Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLMB haberleri
- 5 ETF Areas That Held Steady In Friday's Bloodbath
- Municipal Bonds Should Continue To Rise In Q4
- Thoughts From The Municipal Bond Desk
- Q3 '25 Credit Commentary - Anticipated Challenges Are Now With Us, Highlighted By Shutdown
- The Hidden Drivers Of Corporate Value
- When Less Equals More: Rethinking Sustainability Reporting
- Decarbonisation In Portfolio Benchmarks
- The Muni Summer Rebound
- The Rise Of Separately Managed Accounts - Focus On Munis, September 2025
- The Muni Opportunity
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Summer Discounts: Municipals Are A Bargain
- Inside The Green Economy: What It Is And Why It Matters
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- 2025 Cumberland Advisors Fixed Income Markets Mid-Year Outlook
- A Quarter Without Much Change But Plenty Of Volatility
- Municipal Midyear Outlook: Hold Fast, Stay Agile
- Top Reasons To Consider Municipal Bonds
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- How Active Muni Investors Stay Ahead Of The Curve
- Moody’s Downgrade Of The U.S. To Aa1 And The Ripple Effect On Bond Ratings
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: April 2025
- Bonds First Quarter – A Tale Of Two Markets And Tariffs
- Q1 2025 Credit Commentary Trump 2.0 Effect On Munis And Other Challenges
Sıkça sorulan sorular
FLMB hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Franklin Municipal Green Bond ETF hisse senedi 23.72 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 23.72 - 23.79 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 23.69 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 6 değerine ulaştı. FLMB canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Franklin Municipal Green Bond ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Franklin Municipal Green Bond ETF hisse senedi şu anda 23.72 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.96% ve USD değerlerini izler. FLMB hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
FLMB hisse senedi nasıl alınır?
Franklin Municipal Green Bond ETF hisselerini şu anki 23.72 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 23.72 ve Ask 24.02 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 6 ve günlük değişim oranı -0.29% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FLMB fiyat hareketlerini takip edin.
FLMB hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Franklin Municipal Green Bond ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 22.06 - 24.45 ve mevcut fiyatı 23.72 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 23.72 veya Ask 24.02 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.34% ve 6 aylık değişim oranı 2.91% değerlerini karşılaştırır. FLMB fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Franklin Municipal Green Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Franklin Municipal Green Bond ETF hisse senedi yıllık olarak 24.45 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 22.06 - 24.45). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 23.69 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Franklin Municipal Green Bond ETF performansını takip edin.
Franklin Municipal Green Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB) hisse senedi yıllık olarak en düşük 22.06 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 23.72 ve hareket ettiği yıllık aralık 22.06 - 24.45 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FLMB fiyat hareketlerini izleyin.
FLMB hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Franklin Municipal Green Bond ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 23.69 ve yıllık değişim oranı -0.96% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 23.69
- Açılış
- 23.79
- Satış
- 23.72
- Alış
- 24.02
- Düşük
- 23.72
- Yüksek
- 23.79
- Hacim
- 6
- Günlük değişim
- 0.13%
- Aylık değişim
- 0.34%
- 6 aylık değişim
- 2.91%
- Yıllık değişim
- -0.96%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki