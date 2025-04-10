- Visão do mercado
FLMB: Franklin Municipal Green Bond ETF
A taxa do FLMB para hoje mudou para 0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.76 e o mais alto foi 23.76.
Veja a dinâmica do par de moedas Franklin Municipal Green Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FLMB hoje?
Hoje Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB) está avaliado em 23.76. O instrumento é negociado dentro de 23.76 - 23.76, o fechamento de ontem foi 23.72, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FLMB em tempo real.
As ações de Franklin Municipal Green Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente Franklin Municipal Green Bond ETF está avaliado em 23.76. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.79% e USD. Monitore os movimentos de FLMB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FLMB?
Você pode comprar ações de Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB) pelo preço atual 23.76. Ordens geralmente são executadas perto de 23.76 ou 24.06, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FLMB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FLMB?
Investir em Franklin Municipal Green Bond ETF envolve considerar a faixa anual 22.06 - 24.45 e o preço atual 23.76. Muitos comparam 0.51% e 3.08% antes de enviar ordens em 23.76 ou 24.06. Estude as mudanças diárias de preço de FLMB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Franklin Municipal Green Bond ETF?
O maior preço de Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB) no último ano foi 24.45. As ações oscilaram bastante dentro de 22.06 - 24.45, e a comparação com 23.72 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Franklin Municipal Green Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Franklin Municipal Green Bond ETF?
O menor preço de Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB) no ano foi 22.06. A comparação com o preço atual 23.76 e 22.06 - 24.45 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FLMB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FLMB?
No passado Franklin Municipal Green Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.72 e -0.79% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.72
- Open
- 23.76
- Bid
- 23.76
- Ask
- 24.06
- Low
- 23.76
- High
- 23.76
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.17%
- Mudança mensal
- 0.51%
- Mudança de 6 meses
- 3.08%
- Mudança anual
- -0.79%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.