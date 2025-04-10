- 개요
FLMB: Franklin Municipal Green Bond ETF
FLMB 환율이 오늘 0.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.76이고 고가는 23.76이었습니다.
Franklin Municipal Green Bond ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
자주 묻는 질문
오늘 FLMB 주식의 가격은?
Franklin Municipal Green Bond ETF 주식은 당일 23.76에 가격이 책정되며 23.76 - 23.76 내에서 거래되고 어제의 종가는 23.72 였고 거래 볼륨은 1이었습니다. FLMB의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
Franklin Municipal Green Bond ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
Franklin Municipal Green Bond ETF은 현재 23.76로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -0.79% 및 USD를 지켜 봅니다. FLMB의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
FLMB 주식을 매수하는 방법은?
Franklin Municipal Green Bond ETF의 주식을 현재 23.76의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 24.06 근처로 접수되며 1 및 0.00%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 FLMB의 업데이트를 확인해 보세요.
FLMB 주식에 투자하는 방법은?
Franklin Municipal Green Bond ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 22.06 - 24.45 및 현재 가격 23.76을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 0.51% 및 3.08%를 비교합니다. FLMB 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
Franklin Municipal Green Bond ETF 주식 최고가는?
지난해 Franklin Municipal Green Bond ETF의 최고가는 24.45였습니다. 22.06 - 24.45 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 23.72와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Franklin Municipal Green Bond ETF의 움직임을 살펴보세요.
Franklin Municipal Green Bond ETF 최저가는?
연중 Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB)의 최저 가격은 22.06였습니다. 현재 23.76 및 22.06 - 24.45와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. FLMB의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
FLMB 주식의 분할은 언제였는지?
Franklin Municipal Green Bond ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 23.72 및 -0.79%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 23.72
- 시가
- 23.76
- Bid
- 23.76
- Ask
- 24.06
- 저가
- 23.76
- 고가
- 23.76
- 볼륨
- 1
- 일일 변동
- 0.17%
- 월 변동
- 0.51%
- 6개월 변동
- 3.08%
- 년간 변동율
- -0.79%