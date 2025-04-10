- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FLMB: Franklin Municipal Green Bond ETF
Il tasso di cambio FLMB ha avuto una variazione del 0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.76 e ad un massimo di 23.76.
Segui le dinamiche di Franklin Municipal Green Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLMB News
- 5 ETF Areas That Held Steady In Friday's Bloodbath
- Municipal Bonds Should Continue To Rise In Q4
- Thoughts From The Municipal Bond Desk
- Q3 '25 Credit Commentary - Anticipated Challenges Are Now With Us, Highlighted By Shutdown
- The Hidden Drivers Of Corporate Value
- When Less Equals More: Rethinking Sustainability Reporting
- Decarbonisation In Portfolio Benchmarks
- The Muni Summer Rebound
- The Rise Of Separately Managed Accounts - Focus On Munis, September 2025
- The Muni Opportunity
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Summer Discounts: Municipals Are A Bargain
- Inside The Green Economy: What It Is And Why It Matters
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- 2025 Cumberland Advisors Fixed Income Markets Mid-Year Outlook
- A Quarter Without Much Change But Plenty Of Volatility
- Municipal Midyear Outlook: Hold Fast, Stay Agile
- Top Reasons To Consider Municipal Bonds
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- How Active Muni Investors Stay Ahead Of The Curve
- Moody’s Downgrade Of The U.S. To Aa1 And The Ripple Effect On Bond Ratings
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: April 2025
- Bonds First Quarter – A Tale Of Two Markets And Tariffs
- Q1 2025 Credit Commentary Trump 2.0 Effect On Munis And Other Challenges
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FLMB oggi?
Oggi le azioni Franklin Municipal Green Bond ETF sono prezzate a 23.76. Viene scambiato all'interno di 23.76 - 23.76, la chiusura di ieri è stata 23.72 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FLMB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Franklin Municipal Green Bond ETF pagano dividendi?
Franklin Municipal Green Bond ETF è attualmente valutato a 23.76. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.79% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FLMB.
Come acquistare azioni FLMB?
Puoi acquistare azioni Franklin Municipal Green Bond ETF al prezzo attuale di 23.76. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.76 o 24.06, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FLMB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FLMB?
Investire in Franklin Municipal Green Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 22.06 - 24.45 e il prezzo attuale 23.76. Molti confrontano 0.51% e 3.08% prima di effettuare ordini su 23.76 o 24.06. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FLMB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Franklin Municipal Green Bond ETF?
Il prezzo massimo di Franklin Municipal Green Bond ETF nell'ultimo anno è stato 24.45. All'interno di 22.06 - 24.45, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.72 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Franklin Municipal Green Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Franklin Municipal Green Bond ETF?
Il prezzo più basso di Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB) nel corso dell'anno è stato 22.06. Confrontandolo con gli attuali 23.76 e 22.06 - 24.45 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FLMB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FLMB?
Franklin Municipal Green Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.72 e -0.79%.
- Chiusura Precedente
- 23.72
- Apertura
- 23.76
- Bid
- 23.76
- Ask
- 24.06
- Minimo
- 23.76
- Massimo
- 23.76
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.17%
- Variazione Mensile
- 0.51%
- Variazione Semestrale
- 3.08%
- Variazione Annuale
- -0.79%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev