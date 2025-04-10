- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FLMB: Franklin Municipal Green Bond ETF
Le taux de change de FLMB a changé de 0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.76 et à un maximum de 23.76.
Suivez la dynamique Franklin Municipal Green Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLMB Nouvelles
- 5 ETF Areas That Held Steady In Friday's Bloodbath
- Municipal Bonds Should Continue To Rise In Q4
- Thoughts From The Municipal Bond Desk
- Q3 '25 Credit Commentary - Anticipated Challenges Are Now With Us, Highlighted By Shutdown
- The Hidden Drivers Of Corporate Value
- When Less Equals More: Rethinking Sustainability Reporting
- Decarbonisation In Portfolio Benchmarks
- The Muni Summer Rebound
- The Rise Of Separately Managed Accounts - Focus On Munis, September 2025
- The Muni Opportunity
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Summer Discounts: Municipals Are A Bargain
- Inside The Green Economy: What It Is And Why It Matters
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- 2025 Cumberland Advisors Fixed Income Markets Mid-Year Outlook
- A Quarter Without Much Change But Plenty Of Volatility
- Municipal Midyear Outlook: Hold Fast, Stay Agile
- Top Reasons To Consider Municipal Bonds
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- How Active Muni Investors Stay Ahead Of The Curve
- Moody’s Downgrade Of The U.S. To Aa1 And The Ripple Effect On Bond Ratings
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: April 2025
- Bonds First Quarter – A Tale Of Two Markets And Tariffs
- Q1 2025 Credit Commentary Trump 2.0 Effect On Munis And Other Challenges
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FLMB aujourd'hui ?
L'action Franklin Municipal Green Bond ETF est cotée à 23.76 aujourd'hui. Elle se négocie dans 23.76 - 23.76, a clôturé hier à 23.72 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de FLMB présente ces mises à jour.
L'action Franklin Municipal Green Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
Franklin Municipal Green Bond ETF est actuellement valorisé à 23.76. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.79% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FLMB.
Comment acheter des actions FLMB ?
Vous pouvez acheter des actions Franklin Municipal Green Bond ETF au cours actuel de 23.76. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.76 ou de 24.06, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FLMB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FLMB ?
Investir dans Franklin Municipal Green Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.06 - 24.45 et le prix actuel 23.76. Beaucoup comparent 0.51% et 3.08% avant de passer des ordres à 23.76 ou 24.06. Consultez le graphique du cours de FLMB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Franklin Municipal Green Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de Franklin Municipal Green Bond ETF l'année dernière était 24.45. Au cours de 22.06 - 24.45, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.72 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Franklin Municipal Green Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Franklin Municipal Green Bond ETF ?
Le cours le plus bas de Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB) sur l'année a été 22.06. Sa comparaison avec 23.76 et 22.06 - 24.45 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FLMB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FLMB a-t-elle été divisée ?
Franklin Municipal Green Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.72 et -0.79% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.72
- Ouverture
- 23.76
- Bid
- 23.76
- Ask
- 24.06
- Plus Bas
- 23.76
- Plus Haut
- 23.76
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.17%
- Changement Mensuel
- 0.51%
- Changement à 6 Mois
- 3.08%
- Changement Annuel
- -0.79%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev