FLMB: Franklin Municipal Green Bond ETF

23.76 USD 0.04 (0.17%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FLMB a changé de 0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.76 et à un maximum de 23.76.

Suivez la dynamique Franklin Municipal Green Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FLMB aujourd'hui ?

L'action Franklin Municipal Green Bond ETF est cotée à 23.76 aujourd'hui. Elle se négocie dans 23.76 - 23.76, a clôturé hier à 23.72 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de FLMB présente ces mises à jour.

L'action Franklin Municipal Green Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?

Franklin Municipal Green Bond ETF est actuellement valorisé à 23.76. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.79% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FLMB.

Comment acheter des actions FLMB ?

Vous pouvez acheter des actions Franklin Municipal Green Bond ETF au cours actuel de 23.76. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.76 ou de 24.06, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FLMB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FLMB ?

Investir dans Franklin Municipal Green Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.06 - 24.45 et le prix actuel 23.76. Beaucoup comparent 0.51% et 3.08% avant de passer des ordres à 23.76 ou 24.06. Consultez le graphique du cours de FLMB en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Franklin Municipal Green Bond ETF ?

Le cours le plus élevé de Franklin Municipal Green Bond ETF l'année dernière était 24.45. Au cours de 22.06 - 24.45, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.72 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Franklin Municipal Green Bond ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Franklin Municipal Green Bond ETF ?

Le cours le plus bas de Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB) sur l'année a été 22.06. Sa comparaison avec 23.76 et 22.06 - 24.45 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FLMB sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FLMB a-t-elle été divisée ?

Franklin Municipal Green Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.72 et -0.79% après les opérations sur titres.

Range quotidien
23.76 23.76
Range Annuel
22.06 24.45
Clôture Précédente
23.72
Ouverture
23.76
Bid
23.76
Ask
24.06
Plus Bas
23.76
Plus Haut
23.76
Volume
1
Changement quotidien
0.17%
Changement Mensuel
0.51%
Changement à 6 Mois
3.08%
Changement Annuel
-0.79%
