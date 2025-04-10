クォートセクション
通貨 / FLMB
FLMB: Franklin Municipal Green Bond ETF

23.76 USD 0.04 (0.17%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FLMBの今日の為替レートは、0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり23.76の安値と23.76の高値で取引されました。

Franklin Municipal Green Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FLMB株の現在の価格は？

Franklin Municipal Green Bond ETFの株価は本日23.76です。23.76 - 23.76内で取引され、前日の終値は23.72、取引量は1に達しました。FLMBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Franklin Municipal Green Bond ETFの株は配当を出しますか？

Franklin Municipal Green Bond ETFの現在の価格は23.76です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.79%やUSDにも注目します。FLMBの動きはライブチャートで確認できます。

FLMB株を買う方法は？

Franklin Municipal Green Bond ETFの株は現在23.76で購入可能です。注文は通常23.76または24.06付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。FLMBの最新情報はライブチャートで確認できます。

FLMB株に投資する方法は？

Franklin Municipal Green Bond ETFへの投資では、年間の値幅22.06 - 24.45と現在の23.76を考慮します。注文は多くの場合23.76や24.06で行われる前に、0.51%や3.08%と比較されます。FLMBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Franklin Municipal Green Bond ETFの株の最高値は？

Franklin Municipal Green Bond ETFの過去1年の最高値は24.45でした。22.06 - 24.45内で株価は大きく変動し、23.72と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Franklin Municipal Green Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Franklin Municipal Green Bond ETFの株の最低値は？

Franklin Municipal Green Bond ETF(FLMB)の年間最安値は22.06でした。現在の23.76や22.06 - 24.45と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FLMBの動きはライブチャートで確認できます。

FLMBの株式分割はいつ行われましたか？

Franklin Municipal Green Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.72、-0.79%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
23.76 23.76
1年のレンジ
22.06 24.45
以前の終値
23.72
始値
23.76
買値
23.76
買値
24.06
安値
23.76
高値
23.76
出来高
1
1日の変化
0.17%
1ヶ月の変化
0.51%
6ヶ月の変化
3.08%
1年の変化
-0.79%
