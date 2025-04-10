FLMB: Franklin Municipal Green Bond ETF
今日FLMB汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点23.76和高点23.76进行交易。
关注Franklin Municipal Green Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FLMB新闻
常见问题解答
FLMB股票今天的价格是多少？
Franklin Municipal Green Bond ETF股票今天的定价为23.76。它在23.76 - 23.76范围内交易，昨天的收盘价为23.72，交易量达到1。FLMB的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin Municipal Green Bond ETF股票是否支付股息？
Franklin Municipal Green Bond ETF目前的价值为23.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.79%和USD。实时查看图表以跟踪FLMB走势。
如何购买FLMB股票？
您可以以23.76的当前价格购买Franklin Municipal Green Bond ETF股票。订单通常设置在23.76或24.06附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FLMB的实时图表更新。
如何投资FLMB股票？
投资Franklin Municipal Green Bond ETF需要考虑年度范围22.06 - 24.45和当前价格23.76。许多人在以23.76或24.06下订单之前，会比较0.51%和。实时查看FLMB价格图表，了解每日变化。
Franklin Municipal Green Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin Municipal Green Bond ETF的最高价格是24.45。在22.06 - 24.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Municipal Green Bond ETF的绩效。
Franklin Municipal Green Bond ETF股票的最低价格是多少？
Franklin Municipal Green Bond ETF（FLMB）的最低价格为22.06。将其与当前的23.76和22.06 - 24.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLMB股票是什么时候拆分的？
Franklin Municipal Green Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.72和-0.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.72
- 开盘价
- 23.76
- 卖价
- 23.76
- 买价
- 24.06
- 最低价
- 23.76
- 最高价
- 23.76
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- 0.51%
- 6个月变化
- 3.08%
- 年变化
- -0.79%