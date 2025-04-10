报价部分
FLMB: Franklin Municipal Green Bond ETF

23.76 USD 0.04 (0.17%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FLMB汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点23.76和高点23.76进行交易。

关注Franklin Municipal Green Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FLMB股票今天的价格是多少？

Franklin Municipal Green Bond ETF股票今天的定价为23.76。它在23.76 - 23.76范围内交易，昨天的收盘价为23.72，交易量达到1。FLMB的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin Municipal Green Bond ETF股票是否支付股息？

Franklin Municipal Green Bond ETF目前的价值为23.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.79%和USD。实时查看图表以跟踪FLMB走势。

如何购买FLMB股票？

您可以以23.76的当前价格购买Franklin Municipal Green Bond ETF股票。订单通常设置在23.76或24.06附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FLMB的实时图表更新。

如何投资FLMB股票？

投资Franklin Municipal Green Bond ETF需要考虑年度范围22.06 - 24.45和当前价格23.76。许多人在以23.76或24.06下订单之前，会比较0.51%和。实时查看FLMB价格图表，了解每日变化。

Franklin Municipal Green Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin Municipal Green Bond ETF的最高价格是24.45。在22.06 - 24.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Municipal Green Bond ETF的绩效。

Franklin Municipal Green Bond ETF股票的最低价格是多少？

Franklin Municipal Green Bond ETF（FLMB）的最低价格为22.06。将其与当前的23.76和22.06 - 24.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLMB股票是什么时候拆分的？

Franklin Municipal Green Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.72和-0.79%中可见。

日范围
23.76 23.76
年范围
22.06 24.45
前一天收盘价
23.72
开盘价
23.76
卖价
23.76
买价
24.06
最低价
23.76
最高价
23.76
交易量
1
日变化
0.17%
月变化
0.51%
6个月变化
3.08%
年变化
-0.79%
