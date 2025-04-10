КотировкиРазделы
FLMB: Franklin Municipal Green Bond ETF

23.72 USD 0.03 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FLMB за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.72, а максимальная — 23.79.

Следите за динамикой Franklin Municipal Green Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости FLMB

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLMB сегодня?

Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB) сегодня оценивается на уровне 23.72. Инструмент торгуется в пределах 23.72 - 23.79, вчерашнее закрытие составило 23.69, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLMB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Municipal Green Bond ETF?

Franklin Municipal Green Bond ETF в настоящее время оценивается в 23.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.96% и USD. Отслеживайте движения FLMB на графике в реальном времени.

Как купить акции FLMB?

Вы можете купить акции Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB) по текущей цене 23.72. Ордера обычно размещаются около 23.72 или 24.02, тогда как 6 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLMB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLMB?

Инвестирование в Franklin Municipal Green Bond ETF предполагает учет годового диапазона 22.06 - 24.45 и текущей цены 23.72. Многие сравнивают 0.34% и 2.91% перед размещением ордеров на 23.72 или 24.02. Изучайте ежедневные изменения цены FLMB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin Municipal Green Bond ETF?

Самая высокая цена Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB) за последний год составила 24.45. Акции заметно колебались в пределах 22.06 - 24.45, сравнение с 23.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Municipal Green Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin Municipal Green Bond ETF?

Самая низкая цена Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB) за год составила 22.06. Сравнение с текущими 23.72 и 22.06 - 24.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLMB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLMB?

В прошлом Franklin Municipal Green Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.69 и -0.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.72 23.79
Годовой диапазон
22.06 24.45
Предыдущее закрытие
23.69
Open
23.79
Bid
23.72
Ask
24.02
Low
23.72
High
23.79
Объем
6
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
0.34%
6-месячное изменение
2.91%
Годовое изменение
-0.96%
