FLMB: Franklin Municipal Green Bond ETF
Курс FLMB за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.72, а максимальная — 23.79.
Следите за динамикой Franklin Municipal Green Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FLMB
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLMB сегодня?
Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB) сегодня оценивается на уровне 23.72. Инструмент торгуется в пределах 23.72 - 23.79, вчерашнее закрытие составило 23.69, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLMB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Municipal Green Bond ETF?
Franklin Municipal Green Bond ETF в настоящее время оценивается в 23.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.96% и USD. Отслеживайте движения FLMB на графике в реальном времени.
Как купить акции FLMB?
Вы можете купить акции Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB) по текущей цене 23.72. Ордера обычно размещаются около 23.72 или 24.02, тогда как 6 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLMB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLMB?
Инвестирование в Franklin Municipal Green Bond ETF предполагает учет годового диапазона 22.06 - 24.45 и текущей цены 23.72. Многие сравнивают 0.34% и 2.91% перед размещением ордеров на 23.72 или 24.02. Изучайте ежедневные изменения цены FLMB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin Municipal Green Bond ETF?
Самая высокая цена Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB) за последний год составила 24.45. Акции заметно колебались в пределах 22.06 - 24.45, сравнение с 23.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Municipal Green Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin Municipal Green Bond ETF?
Самая низкая цена Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB) за год составила 22.06. Сравнение с текущими 23.72 и 22.06 - 24.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLMB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLMB?
В прошлом Franklin Municipal Green Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.69 и -0.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.69
- Open
- 23.79
- Bid
- 23.72
- Ask
- 24.02
- Low
- 23.72
- High
- 23.79
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 0.34%
- 6-месячное изменение
- 2.91%
- Годовое изменение
- -0.96%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.