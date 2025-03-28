FLC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc hisse senedi 17.55 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 17.52 - 17.61 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 17.58 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 21 değerine ulaştı. FLC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc hisse senedi temettü ödüyor mu? Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc hisse senedi şu anda 17.55 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.15% ve USD değerlerini izler. FLC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FLC hisse senedi nasıl alınır? Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc hisselerini şu anki 17.55 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 17.55 ve Ask 17.85 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 21 ve günlük değişim oranı 0.17% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FLC fiyat hareketlerini takip edin.

FLC hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 15.12 - 17.93 ve mevcut fiyatı 17.55 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 17.55 veya Ask 17.85 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.40% ve 6 aylık değişim oranı 7.93% değerlerini karşılaştırır. FLC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC hisse senedi yıllık olarak 17.93 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 15.12 - 17.93). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 17.58 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc performansını takip edin.

FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC (FLC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 15.12 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 17.55 ve hareket ettiği yıllık aralık 15.12 - 17.93 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FLC fiyat hareketlerini izleyin.