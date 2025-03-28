KotasyonBölümler
FLC: Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

17.55 USD 0.03 (0.17%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FLC fiyatı bugün -0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.52 ve Yüksek fiyatı olarak 17.61 aralığında işlem gördü.

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

FLC haberleri

Sıkça sorulan sorular

FLC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc hisse senedi 17.55 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 17.52 - 17.61 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 17.58 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 21 değerine ulaştı. FLC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc hisse senedi temettü ödüyor mu?

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc hisse senedi şu anda 17.55 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.15% ve USD değerlerini izler. FLC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FLC hisse senedi nasıl alınır?

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc hisselerini şu anki 17.55 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 17.55 ve Ask 17.85 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 21 ve günlük değişim oranı 0.17% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FLC fiyat hareketlerini takip edin.

FLC hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 15.12 - 17.93 ve mevcut fiyatı 17.55 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 17.55 veya Ask 17.85 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.40% ve 6 aylık değişim oranı 7.93% değerlerini karşılaştırır. FLC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC hisse senedi yıllık olarak 17.93 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 15.12 - 17.93). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 17.58 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc performansını takip edin.

FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC (FLC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 15.12 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 17.55 ve hareket ettiği yıllık aralık 15.12 - 17.93 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FLC fiyat hareketlerini izleyin.

FLC hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 17.58 ve yıllık değişim oranı 4.15% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
17.52 17.61
Yıllık aralık
15.12 17.93
Önceki kapanış
17.58
Açılış
17.52
Satış
17.55
Alış
17.85
Düşük
17.52
Yüksek
17.61
Hacim
21
Günlük değişim
-0.17%
Aylık değişim
-1.40%
6 aylık değişim
7.93%
Yıllık değişim
4.15%
