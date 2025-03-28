クォートセクション
通貨 / FLC
株に戻る

FLC: Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

17.54 USD 0.04 (0.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FLCの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり17.52の安値と17.61の高値で取引されました。

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLC News

よくあるご質問

FLC株の現在の価格は？

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Incの株価は本日17.54です。17.52 - 17.61内で取引され、前日の終値は17.58、取引量は23に達しました。FLCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Incの株は配当を出しますか？

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Incの現在の価格は17.54です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.09%やUSDにも注目します。FLCの動きはライブチャートで確認できます。

FLC株を買う方法は？

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Incの株は現在17.54で購入可能です。注文は通常17.54または17.84付近で行われ、23や0.11%が市場の動きを示します。FLCの最新情報はライブチャートで確認できます。

FLC株に投資する方法は？

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Incへの投資では、年間の値幅15.12 - 17.93と現在の17.54を考慮します。注文は多くの場合17.54や17.84で行われる前に、-1.46%や7.87%と比較されます。FLCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INCの株の最高値は？

FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INCの過去1年の最高値は17.93でした。15.12 - 17.93内で株価は大きく変動し、17.58と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Flaherty & Crumrine Total Return Fund Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INCの株の最低値は？

FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC(FLC)の年間最安値は15.12でした。現在の17.54や15.12 - 17.93と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FLCの動きはライブチャートで確認できます。

FLCの株式分割はいつ行われましたか？

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.58、4.09%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
17.52 17.61
1年のレンジ
15.12 17.93
以前の終値
17.58
始値
17.52
買値
17.54
買値
17.84
安値
17.52
高値
17.61
出来高
23
1日の変化
-0.23%
1ヶ月の変化
-1.46%
6ヶ月の変化
7.87%
1年の変化
4.09%
29 10月, 水曜日
12:30
USD
商品貿易収支
実際
期待
$​-94.837 B
$​-85.541 B
12:30
USD
小売在庫前月比
実際
期待
12:30
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
期待
1.7%
4.0%
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
期待
0.315 M
-0.961 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
期待
-0.345 M
-0.770 M
18:00
USD
FOMC会合声明
実際
期待
18:00
USD
Fed金利決定
実際
期待
4.25%
18:30
USD
FOMC記者会見
実際
期待