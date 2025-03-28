- Panoramica
FLC: Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc
Il tasso di cambio FLC ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.52 e ad un massimo di 17.61.
Segui le dinamiche di Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FLC News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FLC oggi?
Oggi le azioni Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc sono prezzate a 17.55. Viene scambiato all'interno di 17.52 - 17.61, la chiusura di ieri è stata 17.58 e il volume degli scambi ha raggiunto 21. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FLC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc pagano dividendi?
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc è attualmente valutato a 17.55. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.15% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FLC.
Come acquistare azioni FLC?
Puoi acquistare azioni Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc al prezzo attuale di 17.55. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.55 o 17.85, mentre 21 e 0.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FLC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FLC?
Investire in Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc implica considerare l'intervallo annuale 15.12 - 17.93 e il prezzo attuale 17.55. Molti confrontano -1.40% e 7.93% prima di effettuare ordini su 17.55 o 17.85. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FLC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC?
Il prezzo massimo di FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC nell'ultimo anno è stato 17.93. All'interno di 15.12 - 17.93, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.58 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC?
Il prezzo più basso di FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC (FLC) nel corso dell'anno è stato 15.12. Confrontandolo con gli attuali 17.55 e 15.12 - 17.93 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FLC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FLC?
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.58 e 4.15%.
- Chiusura Precedente
- 17.58
- Apertura
- 17.52
- Bid
- 17.55
- Ask
- 17.85
- Minimo
- 17.52
- Massimo
- 17.61
- Volume
- 21
- Variazione giornaliera
- -0.17%
- Variazione Mensile
- -1.40%
- Variazione Semestrale
- 7.93%
- Variazione Annuale
- 4.15%
- Agire
- 1.6%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 1.8%
- Agire
- -0.6%
- Fcst
- -0.5%
- Prev
- -0.3%
- Agire
- 94.6
- Fcst
- 93.5
- Prev
- 95.6
- Agire
- 3.790%
- Fcst
- Prev
- 3.953%