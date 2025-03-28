CotationsSections
Devises / FLC
FLC: Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

17.55 USD 0.03 (0.17%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FLC a changé de -0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.52 et à un maximum de 17.61.

Suivez la dynamique Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FLC aujourd'hui ?

L'action Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc est cotée à 17.55 aujourd'hui. Elle se négocie dans 17.52 - 17.61, a clôturé hier à 17.58 et son volume d'échange a atteint 21. Le graphique en temps réel du cours de FLC présente ces mises à jour.

L'action Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc verse-t-elle des dividendes ?

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc est actuellement valorisé à 17.55. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.15% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FLC.

Comment acheter des actions FLC ?

Vous pouvez acheter des actions Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc au cours actuel de 17.55. Les ordres sont généralement placés à proximité de 17.55 ou de 17.85, le 21 et le 0.17% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FLC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FLC ?

Investir dans Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 15.12 - 17.93 et le prix actuel 17.55. Beaucoup comparent -1.40% et 7.93% avant de passer des ordres à 17.55 ou 17.85. Consultez le graphique du cours de FLC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC ?

Le cours le plus élevé de FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC l'année dernière était 17.93. Au cours de 15.12 - 17.93, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 17.58 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC ?

Le cours le plus bas de FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC (FLC) sur l'année a été 15.12. Sa comparaison avec 17.55 et 15.12 - 17.93 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FLC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FLC a-t-elle été divisée ?

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 17.58 et 4.15% après les opérations sur titres.

Range quotidien
17.52 17.61
Range Annuel
15.12 17.93
Clôture Précédente
17.58
Ouverture
17.52
Bid
17.55
Ask
17.85
Plus Bas
17.52
Plus Haut
17.61
Volume
21
Changement quotidien
-0.17%
Changement Mensuel
-1.40%
Changement à 6 Mois
7.93%
Changement Annuel
4.15%
28 octobre, mardi
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.6%
Fcst
1.7%
Prev
1.8%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.6%
Fcst
-0.5%
Prev
-0.3%
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.6
Fcst
93.5
Prev
95.6
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 7 ans
Act
3.790%
Fcst
Prev
3.953%