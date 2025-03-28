报价部分
货币 / FLC
FLC: Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

17.55 USD 0.03 (0.17%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FLC汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点17.52和高点17.61进行交易。

关注Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLC新闻

常见问题解答

FLC股票今天的价格是多少？

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc股票今天的定价为17.55。它在17.52 - 17.61范围内交易，昨天的收盘价为17.58，交易量达到21。FLC的实时价格图表显示了这些更新。

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc股票是否支付股息？

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc目前的价值为17.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.15%和USD。实时查看图表以跟踪FLC走势。

如何购买FLC股票？

您可以以17.55的当前价格购买Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc股票。订单通常设置在17.55或17.85附近，而21和0.17%显示市场活动。立即关注FLC的实时图表更新。

如何投资FLC股票？

投资Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc需要考虑年度范围15.12 - 17.93和当前价格17.55。许多人在以17.55或17.85下订单之前，会比较-1.40%和。实时查看FLC价格图表，了解每日变化。

FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC的最高价格是17.93。在15.12 - 17.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc的绩效。

FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC股票的最低价格是多少？

FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC（FLC）的最低价格为15.12。将其与当前的17.55和15.12 - 17.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLC股票是什么时候拆分的？

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.58和4.15%中可见。

日范围
17.52 17.61
年范围
15.12 17.93
前一天收盘价
17.58
开盘价
17.52
卖价
17.55
买价
17.85
最低价
17.52
最高价
17.61
交易量
21
日变化
-0.17%
月变化
-1.40%
6个月变化
7.93%
年变化
4.15%
28 十月, 星期二
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.6%
预测值
1.7%
前值
1.8%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.6%
预测值
-0.5%
前值
-0.3%
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.6
预测值
93.5
前值
95.6
17:00
USD
7年期国债拍卖
实际值
3.790%
预测值
前值
3.953%