시세섹션
통화 / FLC
주식로 돌아가기

FLC: Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

17.55 USD 0.03 (0.17%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

FLC 환율이 오늘 -0.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.52이고 고가는 17.61이었습니다.

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLC News

자주 묻는 질문

오늘 FLC 주식의 가격은?

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc 주식은 당일 17.55에 가격이 책정되며 17.52 - 17.61 내에서 거래되고 어제의 종가는 17.58 였고 거래 볼륨은 21이었습니다. FLC의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc은 현재 17.55로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 4.15% 및 USD를 지켜 봅니다. FLC의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

FLC 주식을 매수하는 방법은?

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc의 주식을 현재 17.55의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 17.85 근처로 접수되며 21 및 0.17%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 FLC의 업데이트를 확인해 보세요.

FLC 주식에 투자하는 방법은?

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc에 대한 투자시에는 연간 변동폭 15.12 - 17.93 및 현재 가격 17.55을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -1.40% 및 7.93%를 비교합니다. FLC 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC 주식 최고가는?

지난해 FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC의 최고가는 17.93였습니다. 15.12 - 17.93 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 17.58와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc의 움직임을 살펴보세요.

FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC 최저가는?

연중 FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC (FLC)의 최저 가격은 15.12였습니다. 현재 17.55 및 15.12 - 17.93와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. FLC의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

FLC 주식의 분할은 언제였는지?

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 17.58 및 4.15%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
17.52 17.61
년간 변동
15.12 17.93
이전 종가
17.58
시가
17.52
Bid
17.55
Ask
17.85
저가
17.52
고가
17.61
볼륨
21
일일 변동
-0.17%
월 변동
-1.40%
6개월 변동
7.93%
년간 변동율
4.15%
28 10월, 화요일
13:00
USD
S&P/CS HPI 복합-20 y/y
활동
1.6%
예측값
1.7%
훑어보기
1.8%
13:00
USD
S&P/CS HPI 통합-20 n.s.a. m/m
활동
-0.6%
예측값
-0.5%
훑어보기
-0.3%
14:00
USD
CB 소비자 신뢰 지수
활동
94.6
예측값
93.5
훑어보기
95.6
17:00
USD
7년 만기 어음 경매
활동
3.790%
예측값
훑어보기
3.953%