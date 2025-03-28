CotizacionesSecciones
FLC: Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

17.54 USD 0.04 (0.23%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FLC de hoy ha cambiado un -0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.52, mientras que el máximo ha alcanzado 17.61.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de FLC hoy?

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) se evalúa hoy en 17.54. El instrumento se negocia dentro de 17.52 - 17.61; el cierre de ayer ha sido 17.58 y el volumen comercial ha alcanzado 23. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FLC en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc?

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc se evalúa actualmente en 17.54. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.09% y USD. Monitoree los movimientos de FLC en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de FLC?

Puede comprar acciones de Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) al precio actual de 17.54. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 17.54 o 17.84, mientras que 23 y 0.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FLC en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de FLC?

Invertir en Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc implica tener en cuenta el rango anual 15.12 - 17.93 y el precio actual 17.54. Muchos comparan -1.46% y 7.87% antes de colocar órdenes en 17.54 o 17.84. Estudie los cambios diarios de precios de FLC en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC?

El precio más alto de FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC (FLC) en el último año ha sido 17.93. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 15.12 - 17.93, una comparación con 17.58 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC?

El precio más bajo de FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC (FLC) para el año ha sido 15.12. La comparación con los actuales 17.54 y 15.12 - 17.93 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FLC en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FLC?

En el pasado, Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 17.58 y 4.09% después de las acciones corporativas.

Rango diario
17.52 17.61
Rango anual
15.12 17.93
Cierres anteriores
17.58
Open
17.52
Bid
17.54
Ask
17.84
Low
17.52
High
17.61
Volumen
23
Cambio diario
-0.23%
Cambio mensual
-1.46%
Cambio a 6 meses
7.87%
Cambio anual
4.09%
