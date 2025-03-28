- Panorámica
FLC: Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc
El tipo de cambio de FLC de hoy ha cambiado un -0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.52, mientras que el máximo ha alcanzado 17.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLC News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FLC hoy?
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) se evalúa hoy en 17.54. El instrumento se negocia dentro de 17.52 - 17.61; el cierre de ayer ha sido 17.58 y el volumen comercial ha alcanzado 23. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FLC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc?
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc se evalúa actualmente en 17.54. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.09% y USD. Monitoree los movimientos de FLC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FLC?
Puede comprar acciones de Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) al precio actual de 17.54. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 17.54 o 17.84, mientras que 23 y 0.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FLC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FLC?
Invertir en Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc implica tener en cuenta el rango anual 15.12 - 17.93 y el precio actual 17.54. Muchos comparan -1.46% y 7.87% antes de colocar órdenes en 17.54 o 17.84. Estudie los cambios diarios de precios de FLC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC?
El precio más alto de FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC (FLC) en el último año ha sido 17.93. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 15.12 - 17.93, una comparación con 17.58 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC?
El precio más bajo de FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC (FLC) para el año ha sido 15.12. La comparación con los actuales 17.54 y 15.12 - 17.93 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FLC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FLC?
En el pasado, Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 17.58 y 4.09% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 17.58
- Open
- 17.52
- Bid
- 17.54
- Ask
- 17.84
- Low
- 17.52
- High
- 17.61
- Volumen
- 23
- Cambio diario
- -0.23%
- Cambio mensual
- -1.46%
- Cambio a 6 meses
- 7.87%
- Cambio anual
- 4.09%
- Act.
-
- Pronós.
- $-94.837 B
- Prev.
- $-85.541 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 4.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.315 M
- Prev.
- -0.961 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.345 M
- Prev.
- -0.770 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.25%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.