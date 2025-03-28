- Visão do mercado
FLC: Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc
A taxa do FLC para hoje mudou para -0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.52 e o mais alto foi 17.61.
Veja a dinâmica do par de moedas Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FLC Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FLC hoje?
Hoje Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) está avaliado em 17.55. O instrumento é negociado dentro de 17.52 - 17.61, o fechamento de ontem foi 17.58, e o volume de negociação atingiu 21. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FLC em tempo real.
As ações de Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc pagam dividendos?
Atualmente Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc está avaliado em 17.55. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.15% e USD. Monitore os movimentos de FLC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FLC?
Você pode comprar ações de Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) pelo preço atual 17.55. Ordens geralmente são executadas perto de 17.55 ou 17.85, enquanto 21 e 0.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FLC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FLC?
Investir em Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc envolve considerar a faixa anual 15.12 - 17.93 e o preço atual 17.55. Muitos comparam -1.40% e 7.93% antes de enviar ordens em 17.55 ou 17.85. Estude as mudanças diárias de preço de FLC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC?
O maior preço de FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC (FLC) no último ano foi 17.93. As ações oscilaram bastante dentro de 15.12 - 17.93, e a comparação com 17.58 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC?
O menor preço de FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC (FLC) no ano foi 15.12. A comparação com o preço atual 17.55 e 15.12 - 17.93 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FLC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FLC?
No passado Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.58 e 4.15% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 17.58
- Open
- 17.52
- Bid
- 17.55
- Ask
- 17.85
- Low
- 17.52
- High
- 17.61
- Volume
- 21
- Mudança diária
- -0.17%
- Mudança mensal
- -1.40%
- Mudança de 6 meses
- 7.93%
- Mudança anual
- 4.15%
- Atu.
- 1.6%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 1.8%
- Atu.
- -0.6%
- Projeç.
- -0.5%
- Prév.
- -0.3%
- Atu.
- 94.6
- Projeç.
- 93.5
- Prév.
- 95.6
- Atu.
- 3.790%
- Projeç.
- Prév.
- 3.953%