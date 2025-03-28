CotaçõesSeções
FLC: Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

17.55 USD 0.03 (0.17%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FLC para hoje mudou para -0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.52 e o mais alto foi 17.61.

Veja a dinâmica do par de moedas Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

FLC Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FLC hoje?

Hoje Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) está avaliado em 17.55. O instrumento é negociado dentro de 17.52 - 17.61, o fechamento de ontem foi 17.58, e o volume de negociação atingiu 21. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FLC em tempo real.

As ações de Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc pagam dividendos?

Atualmente Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc está avaliado em 17.55. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.15% e USD. Monitore os movimentos de FLC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FLC?

Você pode comprar ações de Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) pelo preço atual 17.55. Ordens geralmente são executadas perto de 17.55 ou 17.85, enquanto 21 e 0.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FLC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FLC?

Investir em Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc envolve considerar a faixa anual 15.12 - 17.93 e o preço atual 17.55. Muitos comparam -1.40% e 7.93% antes de enviar ordens em 17.55 ou 17.85. Estude as mudanças diárias de preço de FLC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC?

O maior preço de FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC (FLC) no último ano foi 17.93. As ações oscilaram bastante dentro de 15.12 - 17.93, e a comparação com 17.58 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC?

O menor preço de FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC (FLC) no ano foi 15.12. A comparação com o preço atual 17.55 e 15.12 - 17.93 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FLC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FLC?

No passado Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.58 e 4.15% após os eventos corporativos.

Faixa diária
17.52 17.61
Faixa anual
15.12 17.93
Fechamento anterior
17.58
Open
17.52
Bid
17.55
Ask
17.85
Low
17.52
High
17.61
Volume
21
Mudança diária
-0.17%
Mudança mensal
-1.40%
Mudança de 6 meses
7.93%
Mudança anual
4.15%
