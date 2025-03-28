- Обзор рынка
FLC: Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc
Курс FLC за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.52, а максимальная — 17.61.
Следите за динамикой Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FLC
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLC сегодня?
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) сегодня оценивается на уровне 17.55. Инструмент торгуется в пределах 17.52 - 17.61, вчерашнее закрытие составило 17.58, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc?
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc в настоящее время оценивается в 17.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.15% и USD. Отслеживайте движения FLC на графике в реальном времени.
Как купить акции FLC?
Вы можете купить акции Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) по текущей цене 17.55. Ордера обычно размещаются около 17.55 или 17.85, тогда как 21 и 0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLC?
Инвестирование в Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc предполагает учет годового диапазона 15.12 - 17.93 и текущей цены 17.55. Многие сравнивают -1.40% и 7.93% перед размещением ордеров на 17.55 или 17.85. Изучайте ежедневные изменения цены FLC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC?
Самая высокая цена FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC (FLC) за последний год составила 17.93. Акции заметно колебались в пределах 15.12 - 17.93, сравнение с 17.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC?
Самая низкая цена FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC (FLC) за год составила 15.12. Сравнение с текущими 17.55 и 15.12 - 17.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLC?
В прошлом Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.58 и 4.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.58
- Open
- 17.52
- Bid
- 17.55
- Ask
- 17.85
- Low
- 17.52
- High
- 17.61
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- -1.40%
- 6-месячное изменение
- 7.93%
- Годовое изменение
- 4.15%
- Акт.
- 1.6%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 1.8%
- Акт.
- -0.6%
- Прог.
- -0.5%
- Пред.
- -0.3%
- Акт.
- 94.6
- Прог.
- 93.5
- Пред.
- 95.6
- Акт.
- 3.790%
- Прог.
- Пред.
- 3.953%