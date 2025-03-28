КотировкиРазделы
Валюты / FLC
Назад в Рынок акций США

FLC: Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

17.55 USD 0.03 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FLC за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.52, а максимальная — 17.61.

Следите за динамикой Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FLC

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLC сегодня?

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) сегодня оценивается на уровне 17.55. Инструмент торгуется в пределах 17.52 - 17.61, вчерашнее закрытие составило 17.58, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc?

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc в настоящее время оценивается в 17.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.15% и USD. Отслеживайте движения FLC на графике в реальном времени.

Как купить акции FLC?

Вы можете купить акции Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) по текущей цене 17.55. Ордера обычно размещаются около 17.55 или 17.85, тогда как 21 и 0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLC?

Инвестирование в Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc предполагает учет годового диапазона 15.12 - 17.93 и текущей цены 17.55. Многие сравнивают -1.40% и 7.93% перед размещением ордеров на 17.55 или 17.85. Изучайте ежедневные изменения цены FLC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC?

Самая высокая цена FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC (FLC) за последний год составила 17.93. Акции заметно колебались в пределах 15.12 - 17.93, сравнение с 17.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC?

Самая низкая цена FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC (FLC) за год составила 15.12. Сравнение с текущими 17.55 и 15.12 - 17.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLC?

В прошлом Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.58 и 4.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.52 17.61
Годовой диапазон
15.12 17.93
Предыдущее закрытие
17.58
Open
17.52
Bid
17.55
Ask
17.85
Low
17.52
High
17.61
Объем
21
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
-1.40%
6-месячное изменение
7.93%
Годовое изменение
4.15%
28 октября, вторник
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.6%
Прог.
1.7%
Пред.
1.8%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.6%
Прог.
-0.5%
Пред.
-0.3%
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.6
Прог.
93.5
Пред.
95.6
17:00
USD
Аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций
Акт.
3.790%
Прог.
Пред.
3.953%