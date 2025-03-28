Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) сегодня оценивается на уровне 17.55. Инструмент торгуется в пределах 17.52 - 17.61, вчерашнее закрытие составило 17.58, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLC в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC?

Самая высокая цена FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC (FLC) за последний год составила 17.93. Акции заметно колебались в пределах 15.12 - 17.93, сравнение с 17.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc на графике в реальном времени.