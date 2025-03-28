KurseKategorien
FLC: Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

17.61 USD 0.03 (0.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FLC hat sich für heute um 0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.52 bis zu einem Hoch von 17.61 gehandelt.

Verfolgen Sie die Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von FLC heute?

Die Aktie von Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) notiert heute bei 17.61. Sie wird innerhalb einer Spanne von 17.52 - 17.61 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.58 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von FLC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie FLC Dividenden?

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc wird derzeit mit 17.61 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.51% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FLC zu verfolgen.

Wie kaufe ich FLC-Aktien?

Sie können Aktien von Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) zum aktuellen Kurs von 17.61 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.61 oder 17.91 platziert, während 14 und 0.51% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FLC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in FLC-Aktien?

Bei einer Investition in Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc müssen die jährliche Spanne 15.12 - 17.93 und der aktuelle Kurs 17.61 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.07% und 8.30%, bevor sie Orders zu 17.61 oder 17.91 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FLC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC?

Der höchste Kurs von FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC (FLC) im vergangenen Jahr lag bei 17.93. Innerhalb von 15.12 - 17.93 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.58 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC?

Der niedrigste Kurs von FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC (FLC) im Laufe des Jahres betrug 15.12. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.61 und der Spanne 15.12 - 17.93 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FLC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von FLC statt?

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.58 und 4.51% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
17.52 17.61
Jahresspanne
15.12 17.93
Vorheriger Schlusskurs
17.58
Eröffnung
17.52
Bid
17.61
Ask
17.91
Tief
17.52
Hoch
17.61
Volumen
14
Tagesänderung
0.17%
Monatsänderung
-1.07%
6-Monatsänderung
8.30%
Jahresänderung
4.51%
28 Oktober, Dienstag
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.6%
Erw
1.7%
Vorh
1.8%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.6%
Erw
-0.5%
Vorh
-0.3%
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.6
Erw
93.5
Vorh
95.6
17:00
USD
7-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.953%