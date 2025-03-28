- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FLC: Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc
Der Wechselkurs von FLC hat sich für heute um 0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.52 bis zu einem Hoch von 17.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLC News
- Fluence secures $12 million water treatment contract in Saudi Arabia
- FLC: Heavy Use Of Leverage Limits Appeal (NYSE:FLC)
- 2 Attractively Priced Closed-End Funds For Monthly Pay
- FLC: Discounted Valuation Could Present An Opportunity (NYSE:FLC)
- Street Calls of the Week
- FLC: A CEF That Actually Outperforms PFF Is Now Trading At A Discount (NYSE:FLC)
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FLC heute?
Die Aktie von Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) notiert heute bei 17.61. Sie wird innerhalb einer Spanne von 17.52 - 17.61 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.58 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von FLC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FLC Dividenden?
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc wird derzeit mit 17.61 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.51% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FLC zu verfolgen.
Wie kaufe ich FLC-Aktien?
Sie können Aktien von Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) zum aktuellen Kurs von 17.61 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.61 oder 17.91 platziert, während 14 und 0.51% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FLC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FLC-Aktien?
Bei einer Investition in Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc müssen die jährliche Spanne 15.12 - 17.93 und der aktuelle Kurs 17.61 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.07% und 8.30%, bevor sie Orders zu 17.61 oder 17.91 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FLC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC?
Der höchste Kurs von FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC (FLC) im vergangenen Jahr lag bei 17.93. Innerhalb von 15.12 - 17.93 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.58 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC?
Der niedrigste Kurs von FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC (FLC) im Laufe des Jahres betrug 15.12. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.61 und der Spanne 15.12 - 17.93 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FLC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FLC statt?
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.58 und 4.51% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.58
- Eröffnung
- 17.52
- Bid
- 17.61
- Ask
- 17.91
- Tief
- 17.52
- Hoch
- 17.61
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 0.17%
- Monatsänderung
- -1.07%
- 6-Monatsänderung
- 8.30%
- Jahresänderung
- 4.51%
- Akt
- 1.6%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 1.8%
- Akt
- -0.6%
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -0.3%
- Akt
- 94.6
- Erw
- 93.5
- Vorh
- 95.6
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.953%