Dövizler / FITBI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FITBI: Fifth Third Bancorp - Depositary Share repstg 1/1000th Ownershi
25.82 USD 0.03 (0.12%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FITBI fiyatı bugün 0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.77 ve Yüksek fiyatı olarak 25.82 aralığında işlem gördü.
Fifth Third Bancorp - Depositary Share repstg 1/1000th Ownershi hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FITBI haberleri
- Fifth Third Bancorp Series I: Attractively Balanced Risk Reward
- Fifth Third Bancorp (FITB) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:FITB)
- Fifth Third Bancorp (FITB) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Undercovered Dozen: Power Metals, Verses AI, TFS Financial, Nextdoor +
- Undercovered Dozen: Delek Logistics, Perma-Fix, Consolidated Water, Rockwell Automation +
- Artisan Value Income Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:APFWX)
- John Hancock Regional Bank Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:FRBAX)
- John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:JVMAX)
Günlük aralık
25.77 25.82
Yıllık aralık
24.75 26.25
- Önceki kapanış
- 25.79
- Açılış
- 25.79
- Satış
- 25.82
- Alış
- 26.12
- Düşük
- 25.77
- Yüksek
- 25.82
- Hacim
- 64
- Günlük değişim
- 0.12%
- Aylık değişim
- 0.70%
- 6 aylık değişim
- 2.46%
- Yıllık değişim
- 1.69%
21 Eylül, Pazar