FITBI: Fifth Third Bancorp - Depositary Share repstg 1/1000th Ownershi
25.76 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FITBI за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.70, а максимальная — 25.78.
Следите за динамикой Fifth Third Bancorp - Depositary Share repstg 1/1000th Ownershi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FITBI
Дневной диапазон
25.70 25.78
Годовой диапазон
24.75 26.25
- Предыдущее закрытие
- 25.73
- Open
- 25.70
- Bid
- 25.76
- Ask
- 26.06
- Low
- 25.70
- High
- 25.78
- Объем
- 105
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 0.47%
- 6-месячное изменение
- 2.22%
- Годовое изменение
- 1.46%
