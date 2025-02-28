Währungen / FITBI
FITBI: Fifth Third Bancorp - Depositary Share repstg 1/1000th Ownershi
25.79 USD 0.03 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FITBI hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.73 bis zu einem Hoch von 25.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fifth Third Bancorp - Depositary Share repstg 1/1000th Ownershi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FITBI News
Tagesspanne
25.73 25.80
Jahresspanne
24.75 26.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.76
- Eröffnung
- 25.73
- Bid
- 25.79
- Ask
- 26.09
- Tief
- 25.73
- Hoch
- 25.80
- Volumen
- 127
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- 0.59%
- 6-Monatsänderung
- 2.34%
- Jahresänderung
- 1.58%
