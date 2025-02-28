通貨 / FITBI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FITBI: Fifth Third Bancorp - Depositary Share repstg 1/1000th Ownershi
25.79 USD 0.03 (0.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FITBIの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり25.73の安値と25.80の高値で取引されました。
Fifth Third Bancorp - Depositary Share repstg 1/1000th Ownershiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FITBI News
- Fifth Third Bancorp Series I: Attractively Balanced Risk Reward
- Fifth Third Bancorp (FITB) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:FITB)
- Fifth Third Bancorp (FITB) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Undercovered Dozen: Power Metals, Verses AI, TFS Financial, Nextdoor +
- Undercovered Dozen: Delek Logistics, Perma-Fix, Consolidated Water, Rockwell Automation +
- Artisan Value Income Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:APFWX)
- John Hancock Regional Bank Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:FRBAX)
- John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:JVMAX)
1日のレンジ
25.73 25.80
1年のレンジ
24.75 26.25
- 以前の終値
- 25.76
- 始値
- 25.73
- 買値
- 25.79
- 買値
- 26.09
- 安値
- 25.73
- 高値
- 25.80
- 出来高
- 127
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- 0.59%
- 6ヶ月の変化
- 2.34%
- 1年の変化
- 1.58%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K