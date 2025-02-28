Valute / FITBI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FITBI: Fifth Third Bancorp - Depositary Share repstg 1/1000th Ownershi
25.82 USD 0.03 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FITBI ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.77 e ad un massimo di 25.82.
Segui le dinamiche di Fifth Third Bancorp - Depositary Share repstg 1/1000th Ownershi. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FITBI News
- Fifth Third Bancorp Series I: Attractively Balanced Risk Reward
- Fifth Third Bancorp (FITB) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:FITB)
- Fifth Third Bancorp (FITB) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Undercovered Dozen: Power Metals, Verses AI, TFS Financial, Nextdoor +
- Undercovered Dozen: Delek Logistics, Perma-Fix, Consolidated Water, Rockwell Automation +
- Artisan Value Income Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:APFWX)
- John Hancock Regional Bank Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:FRBAX)
- John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:JVMAX)
Intervallo Giornaliero
25.77 25.82
Intervallo Annuale
24.75 26.25
- Chiusura Precedente
- 25.79
- Apertura
- 25.79
- Bid
- 25.82
- Ask
- 26.12
- Minimo
- 25.77
- Massimo
- 25.82
- Volume
- 64
- Variazione giornaliera
- 0.12%
- Variazione Mensile
- 0.70%
- Variazione Semestrale
- 2.46%
- Variazione Annuale
- 1.69%
20 settembre, sabato