FITBI: Fifth Third Bancorp - Depositary Share repstg 1/1000th Ownershi

25.82 USD 0.03 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FITBI ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.77 e ad un massimo di 25.82.

Segui le dinamiche di Fifth Third Bancorp - Depositary Share repstg 1/1000th Ownershi. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
25.77 25.82
Intervallo Annuale
24.75 26.25
Chiusura Precedente
25.79
Apertura
25.79
Bid
25.82
Ask
26.12
Minimo
25.77
Massimo
25.82
Volume
64
Variazione giornaliera
0.12%
Variazione Mensile
0.70%
Variazione Semestrale
2.46%
Variazione Annuale
1.69%
