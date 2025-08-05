FiyatlarBölümler
FIS: Fidelity National Information Services Inc

65.08 USD 1.15 (1.74%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FIS fiyatı bugün -1.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.03 ve Yüksek fiyatı olarak 66.96 aralığında işlem gördü.

Fidelity National Information Services Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
65.03 66.96
Yıllık aralık
65.03 91.98
Önceki kapanış
66.23
Açılış
66.80
Satış
65.08
Alış
65.38
Düşük
65.03
Yüksek
66.96
Hacim
7.129 K
Günlük değişim
-1.74%
Aylık değişim
-6.67%
6 aylık değişim
-12.76%
Yıllık değişim
-22.39%
21 Eylül, Pazar