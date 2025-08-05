Divisas / FIS
FIS: Fidelity National Information Services Inc
67.15 USD 0.72 (1.08%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FIS de hoy ha cambiado un 1.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 66.32, mientras que el máximo ha alcanzado 68.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fidelity National Information Services Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FIS News
- CMA inicia investigación formal sobre fusión de Global Payments y Worldpay
- ¿Cómo están utilizando la IA las empresas financieras?
- Global Payments: Underpriced And Growth Should Accelerate (NYSE:GPN)
- Las acciones de Fidelity National Information Services alcanzan mínimos de 52 semanas a 66,51 dólares
- FIS launches AI-powered Neural Treasury suite for corporate treasurers
- BDJ: This Fund Provides Diversification Benefits Along With A High Yield
- Jack Henry & Associates: Shares Aren't As Cheap As I Would Like Them To Be (NASDAQ:JKHY)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- GPN Partners With Tampa Bay Lightning for Arena Transactions
- Is the Options Market Predicting a Spike in Fidelity National Stock?
- Mizuho lowers Fidelity National Information Services stock price target to $83
- Down 9.6% in 4 Weeks, Here's Why Fidelity National (FIS) Looks Ripe for a Turnaround
- Fidelity National (FIS) Q2 Revenue Up 5%
- Fidelity National Information Services stock falls as Raymond James cuts price target
- FIS Q2 Earnings Meet Estimates on Strong Banking Solutions Unit
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Compared to Estimates, Fidelity National (FIS) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- FIS Q2 2025 presentation: Revenue growth exceeds expectations, guidance raised
- Fidelity National Information Services (FIS) Matches Q2 Earnings Estimates
Rango diario
66.32 68.15
Rango anual
65.66 91.98
- Cierres anteriores
- 66.43
- Open
- 66.55
- Bid
- 67.15
- Ask
- 67.45
- Low
- 66.32
- High
- 68.15
- Volumen
- 7.692 K
- Cambio diario
- 1.08%
- Cambio mensual
- -3.70%
- Cambio a 6 meses
- -9.99%
- Cambio anual
- -19.93%
