Devises / FIS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FIS: Fidelity National Information Services Inc
65.08 USD 1.15 (1.74%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FIS a changé de -1.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 65.03 et à un maximum de 66.96.
Suivez la dynamique Fidelity National Information Services Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FIS Nouvelles
- L’action de Fidelity National Information Services atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 65,64$
- Fidelity National Information Services stock hits 52-week low at $65.64
- SOFI, COIN, UPST, HOOD, AFRM: Mizuho Sees New Fintech Leaders after Fed Rate Cut - TipRanks.com
- L’AMC ouvre une enquête formelle sur la fusion Global Payments-Worldpay
- UK competition watchdog opens formal probe into Global Payments–Worldpay merger
- Comment les entreprises financières utilisent-elles l’IA ?
- How are financial companies using AI?
- Global Payments: Underpriced And Growth Should Accelerate (NYSE:GPN)
- L’action de Fidelity National Information Services atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 66,51$
- Fidelity National Information Services stock hits 52-week low at $66.51
- FIS launches AI-powered Neural Treasury suite for corporate treasurers
- BDJ: This Fund Provides Diversification Benefits Along With A High Yield
- Jack Henry & Associates: Shares Aren't As Cheap As I Would Like Them To Be (NASDAQ:JKHY)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- GPN Partners With Tampa Bay Lightning for Arena Transactions
- Is the Options Market Predicting a Spike in Fidelity National Stock?
- Mizuho lowers Fidelity National Information Services stock price target to $83
- Down 9.6% in 4 Weeks, Here's Why Fidelity National (FIS) Looks Ripe for a Turnaround
- Fidelity National (FIS) Q2 Revenue Up 5%
- Fidelity National Information Services stock falls as Raymond James cuts price target
- FIS Q2 Earnings Meet Estimates on Strong Banking Solutions Unit
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Compared to Estimates, Fidelity National (FIS) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- FIS Q2 2025 presentation: Revenue growth exceeds expectations, guidance raised
Range quotidien
65.03 66.96
Range Annuel
65.03 91.98
- Clôture Précédente
- 66.23
- Ouverture
- 66.80
- Bid
- 65.08
- Ask
- 65.38
- Plus Bas
- 65.03
- Plus Haut
- 66.96
- Volume
- 7.129 K
- Changement quotidien
- -1.74%
- Changement Mensuel
- -6.67%
- Changement à 6 Mois
- -12.76%
- Changement Annuel
- -22.39%
20 septembre, samedi