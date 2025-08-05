통화 / FIS
FIS: Fidelity National Information Services Inc
65.08 USD 1.15 (1.74%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FIS 환율이 오늘 -1.74%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 65.03이고 고가는 66.96이었습니다.
Fidelity National Information Services Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FIS News
- 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스, 52주 최저치 기록
- Fidelity National Information Services stock hits 52-week low at $65.64
- SOFI, COIN, UPST, HOOD, AFRM: Mizuho Sees New Fintech Leaders after Fed Rate Cut - TipRanks.com
- CMA, 글로벌 페이먼츠-월드페이 합병에 대한 공식 조사 착수
- UK competition watchdog opens formal probe into Global Payments–Worldpay merger
- 금융 회사들은 AI를 어떻게 활용하고 있을까?
- How are financial companies using AI?
- Global Payments: Underpriced And Growth Should Accelerate (NYSE:GPN)
- Fidelity National Information Services stock hits 52-week low at $66.51
- FIS launches AI-powered Neural Treasury suite for corporate treasurers
- BDJ: This Fund Provides Diversification Benefits Along With A High Yield
- Jack Henry & Associates: Shares Aren't As Cheap As I Would Like Them To Be (NASDAQ:JKHY)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- GPN Partners With Tampa Bay Lightning for Arena Transactions
- Is the Options Market Predicting a Spike in Fidelity National Stock?
- Mizuho lowers Fidelity National Information Services stock price target to $83
- Down 9.6% in 4 Weeks, Here's Why Fidelity National (FIS) Looks Ripe for a Turnaround
- Fidelity National (FIS) Q2 Revenue Up 5%
- Fidelity National Information Services stock falls as Raymond James cuts price target
- FIS Q2 Earnings Meet Estimates on Strong Banking Solutions Unit
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Compared to Estimates, Fidelity National (FIS) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- FIS Q2 2025 presentation: Revenue growth exceeds expectations, guidance raised
- Fidelity National Information Services (FIS) Matches Q2 Earnings Estimates
일일 변동 비율
65.03 66.96
년간 변동
65.03 91.98
- 이전 종가
- 66.23
- 시가
- 66.80
- Bid
- 65.08
- Ask
- 65.38
- 저가
- 65.03
- 고가
- 66.96
- 볼륨
- 7.129 K
- 일일 변동
- -1.74%
- 월 변동
- -6.67%
- 6개월 변동
- -12.76%
- 년간 변동율
- -22.39%
