FIS: Fidelity National Information Services Inc

66.43 USD 0.50 (0.75%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FIS за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.66, а максимальная — 66.95.

Следите за динамикой Fidelity National Information Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости FIS

Дневной диапазон
65.66 66.95
Годовой диапазон
65.66 91.98
Предыдущее закрытие
66.93
Open
66.70
Bid
66.43
Ask
66.73
Low
65.66
High
66.95
Объем
5.624 K
Дневное изменение
-0.75%
Месячное изменение
-4.73%
6-месячное изменение
-10.95%
Годовое изменение
-20.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.