Валюты / FIS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FIS: Fidelity National Information Services Inc
66.43 USD 0.50 (0.75%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FIS за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.66, а максимальная — 66.95.
Следите за динамикой Fidelity National Information Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FIS
- CMA начинает официальное расследование слияния Global Payments и Worldpay
- UK competition watchdog opens formal probe into Global Payments–Worldpay merger
- Как финансовые компании используют ИИ?
- How are financial companies using AI?
- Global Payments: Underpriced And Growth Should Accelerate (NYSE:GPN)
- Fidelity National Information Services stock hits 52-week low at $66.51
- FIS launches AI-powered Neural Treasury suite for corporate treasurers
- BDJ: This Fund Provides Diversification Benefits Along With A High Yield
- Jack Henry & Associates: Shares Aren't As Cheap As I Would Like Them To Be (NASDAQ:JKHY)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- GPN Partners With Tampa Bay Lightning for Arena Transactions
- Is the Options Market Predicting a Spike in Fidelity National Stock?
- Mizuho lowers Fidelity National Information Services stock price target to $83
- Down 9.6% in 4 Weeks, Here's Why Fidelity National (FIS) Looks Ripe for a Turnaround
- Fidelity National (FIS) Q2 Revenue Up 5%
- Fidelity National Information Services stock falls as Raymond James cuts price target
- FIS Q2 Earnings Meet Estimates on Strong Banking Solutions Unit
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Compared to Estimates, Fidelity National (FIS) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- FIS Q2 2025 presentation: Revenue growth exceeds expectations, guidance raised
- Fidelity National Information Services (FIS) Matches Q2 Earnings Estimates
- Fidelity National Info earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Can Fidelity National Beat Q2 Earnings on Capital Market Strength?
- These 2 Business Services Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
Дневной диапазон
65.66 66.95
Годовой диапазон
65.66 91.98
- Предыдущее закрытие
- 66.93
- Open
- 66.70
- Bid
- 66.43
- Ask
- 66.73
- Low
- 65.66
- High
- 66.95
- Объем
- 5.624 K
- Дневное изменение
- -0.75%
- Месячное изменение
- -4.73%
- 6-месячное изменение
- -10.95%
- Годовое изменение
- -20.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.