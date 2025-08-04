Währungen / FIS
FIS: Fidelity National Information Services Inc
66.23 USD 0.92 (1.37%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FIS hat sich für heute um -1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.06 bis zu einem Hoch von 67.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelity National Information Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FIS News
Tagesspanne
66.06 67.32
Jahresspanne
65.66 91.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 67.15
- Eröffnung
- 67.27
- Bid
- 66.23
- Ask
- 66.53
- Tief
- 66.06
- Hoch
- 67.32
- Volumen
- 5.083 K
- Tagesänderung
- -1.37%
- Monatsänderung
- -5.02%
- 6-Monatsänderung
- -11.22%
- Jahresänderung
- -21.02%
