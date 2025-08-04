KurseKategorien
FIS: Fidelity National Information Services Inc

66.23 USD 0.92 (1.37%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FIS hat sich für heute um -1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.06 bis zu einem Hoch von 67.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fidelity National Information Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
66.06 67.32
Jahresspanne
65.66 91.98
Vorheriger Schlusskurs
67.15
Eröffnung
67.27
Bid
66.23
Ask
66.53
Tief
66.06
Hoch
67.32
Volumen
5.083 K
Tagesänderung
-1.37%
Monatsänderung
-5.02%
6-Monatsänderung
-11.22%
Jahresänderung
-21.02%
