FINW: FinWise Bancorp

22.49 USD 1.86 (9.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FINW fiyatı bugün 9.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.40 ve Yüksek fiyatı olarak 22.49 aralığında işlem gördü.

FinWise Bancorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

FINW haberleri

Günlük aralık
18.40 22.49
Yıllık aralık
13.49 22.49
Önceki kapanış
20.63
Açılış
20.61
Satış
22.49
Alış
22.79
Düşük
18.40
Yüksek
22.49
Hacim
183
Günlük değişim
9.02%
Aylık değişim
17.87%
6 aylık değişim
30.23%
Yıllık değişim
47.38%
