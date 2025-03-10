Währungen / FINW
FINW: FinWise Bancorp
19.93 USD 0.70 (3.39%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FINW hat sich für heute um -3.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.40 bis zu einem Hoch von 20.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die FinWise Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- FinWise Bancorp (FINW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Finwise Bancorp earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- FinWise Bancorp (FINW) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate FinWise Bancorp (FINW) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- finwise bancorp changes auditors following merger of moss adams and baker tilly
- FinWise Bancorp Added to Membership of US Small-Cap Russell 2000 ® Index
- Telomir Pharmaceuticals appoints new CFO
- FinWise Bancorp: You Have To Look Past The Premium (NASDAQ:FINW)
Tagesspanne
18.40 20.61
Jahresspanne
13.49 20.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.63
- Eröffnung
- 20.61
- Bid
- 19.93
- Ask
- 20.23
- Tief
- 18.40
- Hoch
- 20.61
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- -3.39%
- Monatsänderung
- 4.45%
- 6-Monatsänderung
- 15.40%
- Jahresänderung
- 30.60%
