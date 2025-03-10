KurseKategorien
Währungen / FINW
Zurück zum Aktien

FINW: FinWise Bancorp

19.93 USD 0.70 (3.39%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FINW hat sich für heute um -3.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.40 bis zu einem Hoch von 20.61 gehandelt.

Verfolgen Sie die FinWise Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FINW News

Tagesspanne
18.40 20.61
Jahresspanne
13.49 20.94
Vorheriger Schlusskurs
20.63
Eröffnung
20.61
Bid
19.93
Ask
20.23
Tief
18.40
Hoch
20.61
Volumen
34
Tagesänderung
-3.39%
Monatsänderung
4.45%
6-Monatsänderung
15.40%
Jahresänderung
30.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K