FINW: FinWise Bancorp
20.49 USD 0.67 (3.38%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FINW para hoje mudou para 3.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.97 e o mais alto foi 20.49.
Veja a dinâmica do par de moedas FinWise Bancorp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FINW Notícias
Faixa diária
19.97 20.49
Faixa anual
13.49 20.94
- Fechamento anterior
- 19.82
- Open
- 20.14
- Bid
- 20.49
- Ask
- 20.79
- Low
- 19.97
- High
- 20.49
- Volume
- 20
- Mudança diária
- 3.38%
- Mudança mensal
- 7.39%
- Mudança de 6 meses
- 18.65%
- Mudança anual
- 34.27%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh