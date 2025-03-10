통화 / FINW
FINW: FinWise Bancorp
22.49 USD 1.86 (9.02%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FINW 환율이 오늘 9.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.40이고 고가는 22.49이었습니다.
FinWise Bancorp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FINW News
일일 변동 비율
18.40 22.49
년간 변동
13.49 22.49
- 이전 종가
- 20.63
- 시가
- 20.61
- Bid
- 22.49
- Ask
- 22.79
- 저가
- 18.40
- 고가
- 22.49
- 볼륨
- 183
- 일일 변동
- 9.02%
- 월 변동
- 17.87%
- 6개월 변동
- 30.23%
- 년간 변동율
- 47.38%
20 9월, 토요일