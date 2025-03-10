Валюты / FINW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FINW: FinWise Bancorp
19.65 USD 0.17 (0.87%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FINW за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.12, а максимальная — 19.78.
Следите за динамикой FinWise Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FINW
- FinWise Bancorp (FINW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Finwise Bancorp earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- FinWise Bancorp (FINW) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate FinWise Bancorp (FINW) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- finwise bancorp changes auditors following merger of moss adams and baker tilly
- FinWise Bancorp Added to Membership of US Small-Cap Russell 2000 ® Index
- Telomir Pharmaceuticals appoints new CFO
- FinWise Bancorp: You Have To Look Past The Premium (NASDAQ:FINW)
Дневной диапазон
19.12 19.78
Годовой диапазон
13.49 20.94
- Предыдущее закрытие
- 19.48
- Open
- 19.12
- Bid
- 19.65
- Ask
- 19.95
- Low
- 19.12
- High
- 19.78
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 0.87%
- Месячное изменение
- 2.99%
- 6-месячное изменение
- 13.78%
- Годовое изменение
- 28.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.