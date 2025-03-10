货币 / FINW
FINW: FinWise Bancorp
20.00 USD 0.35 (1.78%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FINW汇率已更改1.78%。当日，交易品种以低点19.00和高点20.30进行交易。
关注FinWise Bancorp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FINW新闻
日范围
19.00 20.30
年范围
13.49 20.94
- 前一天收盘价
- 19.65
- 开盘价
- 19.65
- 卖价
- 20.00
- 买价
- 20.30
- 最低价
- 19.00
- 最高价
- 20.30
- 交易量
- 27
- 日变化
- 1.78%
- 月变化
- 4.82%
- 6个月变化
- 15.81%
- 年变化
- 31.06%
