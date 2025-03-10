Divisas / FINW
FINW: FinWise Bancorp
19.82 USD 0.17 (0.87%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FINW de hoy ha cambiado un 0.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.00, mientras que el máximo ha alcanzado 20.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FinWise Bancorp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FINW News
- FinWise Bancorp (FINW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Finwise Bancorp earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- FinWise Bancorp (FINW) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate FinWise Bancorp (FINW) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- finwise bancorp changes auditors following merger of moss adams and baker tilly
- FinWise Bancorp Added to Membership of US Small-Cap Russell 2000 ® Index
- Telomir Pharmaceuticals appoints new CFO
- FinWise Bancorp: You Have To Look Past The Premium (NASDAQ:FINW)
Rango diario
19.00 20.30
Rango anual
13.49 20.94
- Cierres anteriores
- 19.65
- Open
- 19.65
- Bid
- 19.82
- Ask
- 20.12
- Low
- 19.00
- High
- 20.30
- Volumen
- 50
- Cambio diario
- 0.87%
- Cambio mensual
- 3.88%
- Cambio a 6 meses
- 14.77%
- Cambio anual
- 29.88%
