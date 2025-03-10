Valute / FINW
FINW: FinWise Bancorp
22.49 USD 1.86 (9.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FINW ha avuto una variazione del 9.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.40 e ad un massimo di 22.49.
Segui le dinamiche di FinWise Bancorp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
18.40 22.49
Intervallo Annuale
13.49 22.49
- Chiusura Precedente
- 20.63
- Apertura
- 20.61
- Bid
- 22.49
- Ask
- 22.79
- Minimo
- 18.40
- Massimo
- 22.49
- Volume
- 183
- Variazione giornaliera
- 9.02%
- Variazione Mensile
- 17.87%
- Variazione Semestrale
- 30.23%
- Variazione Annuale
- 47.38%
21 settembre, domenica