FINW: FinWise Bancorp

22.49 USD 1.86 (9.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FINW ha avuto una variazione del 9.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.40 e ad un massimo di 22.49.

Segui le dinamiche di FinWise Bancorp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
18.40 22.49
Intervallo Annuale
13.49 22.49
Chiusura Precedente
20.63
Apertura
20.61
Bid
22.49
Ask
22.79
Minimo
18.40
Massimo
22.49
Volume
183
Variazione giornaliera
9.02%
Variazione Mensile
17.87%
Variazione Semestrale
30.23%
Variazione Annuale
47.38%
