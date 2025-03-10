CotationsSections
FINW: FinWise Bancorp

22.49 USD 1.86 (9.02%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FINW a changé de 9.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.40 et à un maximum de 22.49.

Suivez la dynamique FinWise Bancorp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
18.40 22.49
Range Annuel
13.49 22.49
Clôture Précédente
20.63
Ouverture
20.61
Bid
22.49
Ask
22.79
Plus Bas
18.40
Plus Haut
22.49
Volume
183
Changement quotidien
9.02%
Changement Mensuel
17.87%
Changement à 6 Mois
30.23%
Changement Annuel
47.38%
