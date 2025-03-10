通貨 / FINW
FINW: FinWise Bancorp
20.63 USD 0.81 (4.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FINWの今日の為替レートは、4.09%変化しました。日中、通貨は1あたり19.97の安値と20.71の高値で取引されました。
FinWise Bancorpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FINW News
1日のレンジ
19.97 20.71
1年のレンジ
13.49 20.94
- 以前の終値
- 19.82
- 始値
- 20.14
- 買値
- 20.63
- 買値
- 20.93
- 安値
- 19.97
- 高値
- 20.71
- 出来高
- 59
- 1日の変化
- 4.09%
- 1ヶ月の変化
- 8.12%
- 6ヶ月の変化
- 19.46%
- 1年の変化
- 35.19%
