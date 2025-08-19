Dövizler / FFIV
FFIV: F5 Inc
328.69 USD 3.11 (0.94%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FFIV fiyatı bugün -0.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 325.61 ve Yüksek fiyatı olarak 334.88 aralığında işlem gördü.
F5 Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
325.61 334.88
Yıllık aralık
213.36 337.39
- Önceki kapanış
- 331.80
- Açılış
- 334.42
- Satış
- 328.69
- Alış
- 328.99
- Düşük
- 325.61
- Yüksek
- 334.88
- Hacim
- 1.147 K
- Günlük değişim
- -0.94%
- Aylık değişim
- 6.16%
- 6 aylık değişim
- 24.24%
- Yıllık değişim
- 49.07%
21 Eylül, Pazar