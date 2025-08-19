Währungen / FFIV
FFIV: F5 Inc
331.80 USD 7.99 (2.47%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FFIV hat sich für heute um 2.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 324.31 bis zu einem Hoch von 332.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die F5 Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
324.31 332.22
Jahresspanne
213.36 337.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 323.81
- Eröffnung
- 324.31
- Bid
- 331.80
- Ask
- 332.10
- Tief
- 324.31
- Hoch
- 332.22
- Volumen
- 692
- Tagesänderung
- 2.47%
- Monatsänderung
- 7.17%
- 6-Monatsänderung
- 25.42%
- Jahresänderung
- 50.48%
