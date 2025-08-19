KurseKategorien
FFIV: F5 Inc

331.80 USD 7.99 (2.47%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FFIV hat sich für heute um 2.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 324.31 bis zu einem Hoch von 332.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die F5 Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
324.31 332.22
Jahresspanne
213.36 337.39
Vorheriger Schlusskurs
323.81
Eröffnung
324.31
Bid
331.80
Ask
332.10
Tief
324.31
Hoch
332.22
Volumen
692
Tagesänderung
2.47%
Monatsänderung
7.17%
6-Monatsänderung
25.42%
Jahresänderung
50.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K