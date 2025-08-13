통화 / FFIV
FFIV: F5 Inc
328.69 USD 3.11 (0.94%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FFIV 환율이 오늘 -0.94%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 325.61이고 고가는 334.88이었습니다.
F5 Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
325.61 334.88
년간 변동
213.36 337.39
- 이전 종가
- 331.80
- 시가
- 334.42
- Bid
- 328.69
- Ask
- 328.99
- 저가
- 325.61
- 고가
- 334.88
- 볼륨
- 1.147 K
- 일일 변동
- -0.94%
- 월 변동
- 6.16%
- 6개월 변동
- 24.24%
- 년간 변동율
- 49.07%
