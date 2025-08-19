货币 / FFIV
FFIV: F5 Inc
323.73 USD 0.37 (0.11%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FFIV汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点321.29和高点324.99进行交易。
关注F5 Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FFIV新闻
- Workday Teams Up With Kinaxis to Streamline Operational Silos
- Buy 5 Big Data Behemoths to Benefit From Enormous Market Opportunity
- F5 Networks股价上涨，Raymond James认为收购CalypsoAI是积极举措
- F5 Networks stock gains as Raymond James sees CalypsoAI acquisition as positive
- F5 Networks股价创历史新高达334.0美元
- F5 Networks stock reaches all-time high at $334.0 USD
- Oracle Q1 Earnings Match Estimates, Cloud Growth Fuels Revenue Rise
- Synopsys Q3 Earnings and Revenues Miss Estimates, Stock Plunges 22%
- Samsara's Q2 Earnings Surpass Expectations, Revenues Rise Y/Y
- SAIC Q2 Earnings Beat Estimates, Stock Falls 7% on Revenue Miss
- Salesforce Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
- HPE Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y, Shares Up 2%
- Zscaler Q4 Earnings Beat: Will Strong Guidance Lift the Stock Higher?
- AI Adoption and Cloud Growth to Boost Salesforce's Q2 Earnings?
- F5 (FFIV) Up 1.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Ambarella Stock Soars 19% as Q2 Earnings and Revenues Crush Estimates
- CrowdStrike Beats on Q2 Earnings, Stock Down on Dim Q3 Outlook
- NVIDIA Q2 Earnings Beat, Stock Falls on Data Center Sales Miss
- Semtech's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- AI Demand and Datacenter Momentum to Lift NVIDIA's Q2 Earnings
- Is Axcelis Technologies (ACLS) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Analog Devices Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Jack Henry & Associates Q4 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Palo Alto Networks Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
日范围
321.29 324.99
年范围
213.36 337.39
- 前一天收盘价
- 324.10
- 开盘价
- 324.05
- 卖价
- 323.73
- 买价
- 324.03
- 最低价
- 321.29
- 最高价
- 324.99
- 交易量
- 536
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 4.56%
- 6个月变化
- 22.37%
- 年变化
- 46.82%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值